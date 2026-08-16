Denizden Çay Çıktı

Samsun açıklarında sahilden 3 mil uzaklıkta balıkçılar tarafından konteyner bulundu. Konteynerde bulunan ve ıslanan çaylar imha edildi.

BALIKÇILAR KEŞFETTİ, LİMANA KADAR ÇEKİLDİ

Alaçam ilçesi açıklarında, sahilden yaklaşık 3 mil uzaklıkta balıkçı tekneleri tarafından bir konteyner tespit edildi. Balıkçılar tarafından çekilen konteyner, Alaçam Toplu Köyü Limanı mevkisine kadar getirildi.

İÇİNDEN ÇIKANLAR İMHA EDİLDİ

Balıkçıların yardımıyla karaya çıkarılan konteyner, jandarma ekiplerince kontrollü şekilde açıldı. Yapılan incelemede, konteynerde çay bulunduğu öğrenildi. Denizde kaldığı sürede ıslanan çayların imha edildiği bildirildi.