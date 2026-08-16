Manchester'de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası - Son Dakika
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Manchester'de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası

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Manchester’a iki ay önce giden B.K.Y. isimli şahıs, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etmeye çalışırken mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Darbedildiği esnada "Ben ne yaptım, geri zekalıyım" diyerek gözyaşı döken zanlı, çıkarıldığı mahkemece 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'nin Manchester kenti Prestwich kasabasında 14 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etmeye çalışan Türk uyruklyu B.K.Y, çevredeki vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen zanlı, yargılandığı mahkemece 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İNGİLTERE'YE 2 AY ÖNCE GİTMİŞ

İki ay önce İngiltere’ye gittiği öğrenilen B.K.Y, Prestwich kasabasında 14 yaşındaki bir kız çocuğunu hedef aldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, şahsa anında müdahale ederek kaçmasını engelledi.

Manchester'de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası

"BEN NE YAPTIM, GERİ ZEKALIYIM" DİYEREK AĞLADI 

Ülke basınındaki haberlere göre, olay yerinde öfkeli kalabalığın tepkilerinin hedefi olan ve darbedilen zanlının yakalanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde vatandaşların, "Çocuğa zarar vermek için buraya geldin, yarın Türkiye'de değil hapiste olacaksın" diyerek üzerine yürüdüğü görüldü. 

Sert tepkiler karşısında panikleyen Yılmaz'ın Türkçe ve kırık bir İngilizce ile "Ya ben ne yaptım ya, ben geri zekalıyım", "I am stupid" (Ben aptalım) diyerek kendisini savunmaya çalıştığı ve ağlayarak yalvardığı anlar kayıtlara geçti.

Manchester'de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası

SOKAKTA BAŞLAYAN TEPKİ MAHKEMEDE SON BULDU 

Çevredeki İngiliz vatandaşların sert müdahalesi sonrası olay yerine çağrılan emniyet güçleri, B.K.Y.'Yİ gözaltına alarak polis merkezine götürdü. 

Manchester'de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlının yargılanması hızla tamamlandı. Çıkarıldığı mahkemece suçlu bulunan Yılmaz, 16 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

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Son Dakika İngiltere Manchester'de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manchester'de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası - Son Dakika
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