Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon - Son Dakika
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Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon

Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
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Beşiktaş-Eyüpspor maçında Djalo'nun rakibinin saçını çektiği pozisyonda sarı kart bile çıkmaması futbolseverlerin tepkisini çekti.

Beşiktaş- Eyüpspor maçının 13. dakikasında Djalo'nun rakibinin saçını çektiği pozisyonda hakemin kartına başvurmaması büyük tepki çekti. 

DJALO RAKİBİNİN SAÇINI ÇEKTİ

Beşiktaş ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmanın 13. dakikasında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. İkili mücadele sırasında Djalo, rakibinin saçını çekti. Hakem ise pozisyonun ardından kartına başvurmadı.

SARI KART BİLE ÇIKMADI

Djalo'nun rakibinin saçını çekmesine rağmen pozisyonda sarı veya kırmızı kart çıkmaması tartışmalara neden oldu. Hakemin oyunu kart göstermeden sürdürmesi futbolseverleri çileden çıkardı.

Eyüpspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Eyüpspor un 15 numarası Raux Yao neden 2.sarı karttan atılmadı hakem Oğuzhan Çakır çok kötü maç yönetti ! 5 1 Yanıtla
  • BEYTULLAH SAKİ BEYTULLAH SAKİ:
    Bu senenin şampiyonu ilk haftadan belli oldu, şimdiden hayırlı olsun Beşiktaş'ım 3 2 Yanıtla
  • Cem Büyük Cem Büyük:
    Bu sene için BJK seçilmiş. Hayırlı olsun. Fenerbahçe 2053 hedefleri arasında. 3 0 Yanıtla
  • Hasan Keleş Hasan Keleş:
    yav arkadaş bu nasıl lig nasıl buna sessiz kalınıyor bunun bi yaptırmı yok mu 1 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    amedspor mu :))) 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon - Son Dakika
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