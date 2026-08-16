Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır’daki AK Parti İl Başkanlığı ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında, Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

"HEDEF DİNDAR KESİM DEĞİL, ÖRGÜTÜN ÜST YÖNETİMİ

Yapılan operasyonun geniş kitleleri kapsamadığını ve doğrudan yapının tepe kademesini hedef aldığını belirten Bakan Çiftçi, AK Parti hükümetleri döneminde dindar ve muhafazakar kesimlerin asla hedef alınmadığının altını çizdi. Çiftçi, samimi inanan vatandaşlar ile yapıyı kendi menfaatleri doğrultusunda bir çıkar örgütüne dönüştüren üst yönetimin birbirinden titizlikle ayrılması gerektiğini vurguladı.

FETÖ'NÜN BYLOCK'UNA BENZER GİZLİ HABERLEŞME AĞI: BLOOPER

Operasyonun teknik detaylarına da değinen İçişleri Bakanı, örgüt yönetiminin kendi aralarındaki iletişimi sağlamak adına "Blooper" isimli özel bir yazılım kullandığını açıkladı. Tıpkı FETÖ'nün ByLock uygulaması gibi gizli bir haberleşme ağı işlevi gören bu sisteme, ancak üç aşamalı güvenlik doğrulaması geçildikten sonra erişim sağlanabildiği tespit edildi.

MERKEZİ ALMANYA'YA TAŞIMA PLANI

Bakan Çiftçi, yapının yurt dışı yapılanması ve geleceğe dönük adımları hakkında da dikkat çeken bilgiler sundu. Örgütün Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon avro maliyetle yeni bir genel merkez binası inşa ettirdiğini belirten Çiftçi, faaliyetlerin bu yeni merkeze kaydırılmasının planlandığını ifade etti.