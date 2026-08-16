Amedspor'dan müthiş açılış! Erzurumspor'a gol olup yağdılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amedspor'dan müthiş açılış! Erzurumspor'a gol olup yağdılar

Amedspor\'dan müthiş açılış! Erzurumspor\'a gol olup yağdılar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Amedspor, sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Dia Saba attığı 2 golle galibiyetin mimarı olurken, karşılaşmanın diğer golünü Gökhan Gül kaydetti.

Geçen sezon 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Amedspor ile Erzurumspor FK, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

Amedspor'dan müthiş açılış! Erzurumspor'a gol olup yağdılar

3 GOL İPTAL EDİLDİ

Erzurumspor'un 2. dakikada Fernando Andrade ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Amedspor'un ise 21. dakikada Dia Saba ile bulduğu gol geçersiz sayıldı. Erzurumspor'un 68. dakikadaki golü yine, öncesinde kaleciye faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Amedspor'dan müthiş açılış! Erzurumspor'a gol olup yağdılar

DIA SABA 9 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Amedspor, karşılaşmanın 53. dakikasında Dia Saba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Dia Saba, 62. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.

Amedspor'dan müthiş açılış! Erzurumspor'a gol olup yağdılar

GÖKHAN GÜL FARKI ÜÇE ÇIKARDI

Ev sahibi ekip, 70. dakikada Gökhan Gül'ün golüyle skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Amedspor, Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Amedspor'dan müthiş açılış! Erzurumspor'a gol olup yağdılar

GELECEK HAFTA

Amedspor, gelecek hafta Kocaelispor'a konuk olacak. Erzurumspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

Erzurumspor Kulübü, Trendyol Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor'dan müthiş açılış! Erzurumspor'a gol olup yağdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Apple User Apple User:
    tebrikler amed spor 5 4 Yanıtla
  • Öner Çelik Öner Çelik:
    Helal olsun Amedspor. Lige renk kattın. 5 4 Yanıtla
  • 57xny45s5n 57xny45s5n:
    lidere selam durun ?? 5 4 Yanıtla
  • mustafasevinc28@gmail.com [email protected]:
    ey son dakika neden trabzonspor maçlarının bildirimlerini göndermiyorsunuz da amet'in bildirimlerini gönderiyorsunuz? 4 4 Yanıtla
  • Serhad Serhad:
    ????Amedspor harikasın 4 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
“Sivrihisar cebesi“ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor "Sivrihisar cebesi"ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı
Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş’in kızına sorduk Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş'in kızına sorduk
Ülkeyi şoke eden saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan ölü bulundu Ülkeyi şoke eden saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan ölü bulundu
Mardin’de aile dehşeti Yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü Mardin'de aile dehşeti! Yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü
Hurdaya dönen araçta anne ve 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Hurdaya dönen araçta anne ve 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj: Hak ettiğini aldı Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj: Hak ettiğini aldı

23:23
Kara Kartal sezona 3 puanla başladı Beşiktaş, Eyüpspor’u devirdi
Kara Kartal sezona 3 puanla başladı! Beşiktaş, Eyüpspor'u devirdi
22:44
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
22:00
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
21:39
Beşiktaş’ta Necip Uysal’a duygusal veda: Hakkınızı helal edin
Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin
20:49
İran Hamaney’in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
İran Hamaney'in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
20:48
Uçakta “Türkiye’yi satın alırım“ deyip olay çıkaran PETLAS’ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu
Uçakta "Türkiye’yi satın alırım" deyip olay çıkaran PETLAS'ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu
20:05
Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı
Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı
19:39
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump’ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump'ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 23:38:14. #7.12#
SON DAKİKA: Amedspor'dan müthiş açılış! Erzurumspor'a gol olup yağdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.