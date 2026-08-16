Amedspor\'dan müthiş açılış! Erzurumspor\'a gol olup yağdılar

Geçen sezon 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Amedspor ile Erzurumspor FK, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

3 GOL İPTAL EDİLDİ

Erzurumspor'un 2. dakikada Fernando Andrade ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Amedspor'un ise 21. dakikada Dia Saba ile bulduğu gol geçersiz sayıldı. Erzurumspor'un 68. dakikadaki golü yine, öncesinde kaleciye faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

DIA SABA 9 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Amedspor, karşılaşmanın 53. dakikasında Dia Saba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Dia Saba, 62. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.

GÖKHAN GÜL FARKI ÜÇE ÇIKARDI

Ev sahibi ekip, 70. dakikada Gökhan Gül'ün golüyle skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Amedspor, Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

GELECEK HAFTA

Amedspor, gelecek hafta Kocaelispor'a konuk olacak. Erzurumspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.