Trump'tan Mekke Anlaşması'na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Mekke Anlaşması'na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum

Trump\'tan Mekke Anlaşması\'na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması hakkında değerlendirmede bulundu. Anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirten Trump, üç ülkenin liderlerini tebrik ederek mutabakatı 'büyük, cesur ve önemli bir ilk adım' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, anlaşmanın bölgesel iş birliği açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

"BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUM" 

Anlaşmanın imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın attığı adımın Orta Doğu'daki ülkelerin savunma alanında daha güçlü bir iş birliğine yöneldiğini gösterdiğini ifade etti.

Trump, paylaşımında, “Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın yakın zamanda ve nihayet Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından büyük memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Trump'tan Mekke Anlaşması'na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum

“BÜYÜK, CESUR VE ÖNEMLİ BİR İLK ADIM”

Anlaşmanın bölgedeki ülkelerin bir araya geldiğinin göstergesi olduğunu belirten Trump, üç ülkenin liderliğine de övgüde bulundu.

ABD Başkanı, “Bu anlaşma, Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini daha anlamlı bir şekilde savunabileceklerini gösteriyor. Bahsi geçen üç ülkenin büyük liderliklerini tebrik ediyorum. BU, BÜYÜK, CESUR VE ÖNEMLİ BİR İLK ADIM — VAY CANINA!” ifadeleriyle değerlendirmesini tamamladı.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de "Ortak Savunma Anlaşması"na imza atmıştı.

Anlaşma, herhangi bir ülkeyi hedef almayan, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor.

Trump'tan Mekke Anlaşması'na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum

Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngörüyor.

Anlaşmanın, üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğini ve askeri birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan savunma odaklı bir düzenleme niteliği bulunuyor.

Suudi Arabistan, Donald Trump, ABD Başkanı, Pakistan, Türkiye, Gündem, Güncel, Mekke, Son Dakika

Son Dakika Trump Trump'tan Mekke Anlaşması'na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • yasingoktas0606 yasingoktas0606:
    ula zaten sen istedin böyle olmasını 3 0 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu Gültekin Konukcu:
    Sonuçta senin emrin 1 1 Yanıtla
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    tabi memnun olursun senin sağlayamadığın otoriteyi sağlıyoruz . sende evinde McDonald cheeseburger yiyip takılıyorsun 0 1 Yanıtla
  • Er ka Er ka:
    Ah Ali vah Ali :) 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti 3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti
Alihan Kuriş’in kurban parası oyunu Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü
Adana’da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı Adana'da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı
Fatih’te annesini rehin alan zanlı Özel harekat operasyonuyla yakalandı Fatih'te annesini rehin alan zanlı Özel harekat operasyonuyla yakalandı
Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü
Türkiye petrol için gün sayıyordu Libya’da kritik tesislerde patlamalar Türkiye petrol için gün sayıyordu! Libya'da kritik tesislerde patlamalar
Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Yüksekova’da akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil alev aldı: 3 yaralı Yüksekova'da akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil alev aldı: 3 yaralı

23:23
Kara Kartal sezona 3 puanla başladı Beşiktaş, Eyüpspor’u devirdi
Kara Kartal sezona 3 puanla başladı! Beşiktaş, Eyüpspor'u devirdi
23:21
Amedspor’dan müthiş açılış Erzurumspor’a gol olup yağdılar
Amedspor'dan müthiş açılış! Erzurumspor'a gol olup yağdılar
23:04
Manchester’de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası
Manchester'de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası
22:44
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
22:21
Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart
Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi! Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart
22:00
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
21:39
Beşiktaş’ta Necip Uysal’a duygusal veda: Hakkınızı helal edin
Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin
20:49
İran Hamaney’in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
İran Hamaney'in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
20:48
Uçakta “Türkiye’yi satın alırım“ deyip olay çıkaran PETLAS’ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu
Uçakta "Türkiye’yi satın alırım" deyip olay çıkaran PETLAS'ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu
20:05
Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı
Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 04:04:58. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Mekke Anlaşması'na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.