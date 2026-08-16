Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek - Son Dakika
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Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek

Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek
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Fiziki altına yatırım yapan vatandaşları sahte ürünlerden korumak amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı. Darphane'nin devreye aldığı Kıymetli Maden Takip Sistemi ile gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınlarının üretim aşamasında güvenlik koduyla kayıt altına alınması planlanıyor. Tüketiciler, satın alacakları ürünün doğruluğunu cep telefonlarıyla karekod okutarak kontrol edebilecek.

Fiziki altına olan ilginin yükselmesi, piyasadaki sahtecilik riskini de yeniden gündeme taşıdı. Özellikle yatırım amacıyla tercih edilen gram ve çeyrek altınlarda vatandaşların güvenilir ürüne ulaşabilmesi için yeni bir takip ve doğrulama mekanizması oluşturuldu.

ALTIN ÜRETİLDİĞİ ANDAN İTİBAREN TAKİP EDİLECEK

Darphane tarafından uygulamaya alınan Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS), altının piyasaya çıkmadan önce kayıt altına alınmasını esas alıyor. Üretim sırasında ürüne özel güvenlik bilgileri tanımlanarak altının kaynağının belirlenebilmesi amaçlanıyor. Bu yöntemle birlikte ürünün üretim aşamasından satış noktasına kadar geçen sürecinin daha etkin biçimde izlenmesi hedefleniyor.

Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek

DARPHANE'YE AİT GÜVENLİK İŞARETİ KULLANILACAK

Sistem kapsamında ürünlere Darphane tarafından oluşturulan özel güvenlik etiketi ve kodu uygulanacak. Böylece yalnızca rafineri tarafından oluşturulan kodlardan farklı olarak devlet tarafından kayıt altına alınan bir doğrulama mekanizması devreye girecek. Uzmanlar, özellikle ambalajlı altın satın alan tüketicilerin ürünü yalnızca ambalajına bakarak değerlendirmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek

KAREKOD TELEFONLA OKUTULABİLECEK

Yeni uygulamanın tüketiciye sağladığı en önemli kolaylıklardan biri, doğrulama işleminin telefon üzerinden gerçekleştirilebilmesi olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygulaması üzerinden ürün üzerindeki karekod okutularak altının sistemde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilebilecek. Böylece vatandaşların alışveriş sırasında ürünün güvenilirliği konusunda daha hızlı karar verebilmesi sağlanacak.

Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek

SAHTE ALTIN OPERASYONLARI ARTTI

Yeni uygulamanın hayata geçirilmesinde piyasadaki sahtecilik vakaları da önemli bir etken oldu. İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda sahte altın üretimi ve satışı yaptığı belirlenen kişiler hakkında adli süreç başlatılmıştı. Darphane'nin yeni takip sistemiyle sahte ürünlerin piyasaya girişinin zorlaştırılması, tespit süreçlerinin hızlandırılması ve fiziki altın alan vatandaşların daha güvenli bir şekilde alışveriş yapması amaçlanıyor.

Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Güncel, Maden, Son Dakika

Son Dakika Altın Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek - Son Dakika

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