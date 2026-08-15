Libya'da Elektrik Kesintileri ve Çatışmalar - Son Dakika
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Libya'da Elektrik Kesintileri ve Çatışmalar

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Trablus ve batı kentlerde elektrik kesintisi, Zaviye'de şiddetli çatışmalar sürüyor.

Libya'nın başkenti Trablus dahil ülkenin batısındaki kentler genel elektrik kesintisi nedeniyle karanlıkta kaldı.

Trablus'un yanı sıra Surman, Zaviye, Sabrata kentlerinden Libya ile Tunus arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısına kadar genel elektrik kesintisi yaşanıyor.

Öte yandan Libya medyasında yer alan haberlerde, Zaviye kentindeki El-Harşa elektrik santralinden patlama sesleri geldiği belirtildi.

Libya genelinde yaklaşık iki aydır günlük 4 ila 10 saat arasında elektrik kesintileri yaşanıyor.

Zaviye kentinde geçen haftada bir elektrik santraline silahlı gruplar kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlemiş ve santral tamamen yanarak hizmet dışı kalmıştı.

Zaviye'deki petrol tesislerine de saldırı düzenlenmişti

Son dönemde silahlı grupların çatışmalarının yoğunlaştığı Zaviye kentindeki petrol tesislerine kamikaze İHA'lar ile saldırılar düzenleniyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 12 Ağustos'ta Zaviye'deki petrol tesislerine yönelik tekrar eden saldırılar nedeniyle bölgede acil durum ilan edildiğini, saldırıların devam etmesi durumunda, Zaviye Petrol Rafinerisinde mücbir sebep ilan etmek ve rafinerideki faaliyetleri tamamen durdurmak zorunda kalacaklarını belirtmişti.

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı Brega Petrol Şirketinden saldırı sonrası yapılan açıklamada ise bölgedeki silahlı gruplara çatışmaları acilen durdurmaları ve taraflara petrol tesislerinden uzak durmaları uyarısında bulunulmuştu.

Zaviye kentinde son dönemde silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların bazen petrol sahaları ve rafineriler çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle bu sahaların bir kısmında mücbir sebep ilan edilerek üretim durduruluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güvenlik, Tripoli, Enerji, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Elektrik Kesintileri ve Çatışmalar - Son Dakika

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