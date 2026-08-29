Geri manevra yapan baba, ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini gözyaşları arasında teslim aldı

Antalya'nın Serik ilçesinde, babasının kullandığı servis minibüsünün geri manevrası sırasında aracın altında kalarak hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki bebeğin cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazeyi almak için morga gelen anne ve baba, çocuklarının acısıyla gözyaşlarına boğulurken, yaşanan büyük üzüntü yürekleri dağladı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis minibüsüyle evinin önünde geri manevra yapan Levent Şahin, aracın arkasında bulunan 1,5 yaşındaki oğlu Yakup Emir Şahin'i fark edemedi. Minibüsün altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürülen Yakup Emir Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı. Acı haberi alan aile, cenazeyi teslim almak için morga geldi. Burada çocuklarının cenazesini alan baba Levent Şahin, anne Fatma Şahin ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cenazenin teslimi sırasında acılı anne ve baba fenalık geçirirken, yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı. Yakup Emir Şahin'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Küçük çocuğun cenazesinin bugün öğle namazı öncesinde Gebiz Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.