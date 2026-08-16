Harekete halindeki araç üstünde uygunsuz harekete gözaltı - Son Dakika
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Harekete halindeki araç üstünde uygunsuz harekete gözaltı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeki bir aracın sunroof'una çıkarak tepki çeken hareketlerde bulunan kadın ile araç sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan olayın ardından Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 8 Ağustos'ta kaydedilen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler emniyet ve yargı birimlerini harekete geçirdi. Seyir halindeki bir otomobilde yaşanan olay, trafikteki diğer sürücülerin ve vatandaşların tepkisini topladı.

SUNROOF ÜZERİNDE SKANDAL HAREKETLER

Edinilen bilgilere göre, hareket halindeki aracın sunroof kısmından dışarı çıkan bir kadının çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü. O anların vatandaşlar tarafından kaydedilip paylaşılması üzerine adli makamlar derhal inceleme başlattı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: SÜRÜCÜ VE KADIN GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, "hayasızca hareketler" suçu kapsamında adli soruşturma başlattı. Soruşturma dâhilinde kimlikleri tespit edilen yolcu kadın ile aracın sürücüsü güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa İli Salihli ilçesinde 08.08.2026 tarihinde araçtaki yolcu kadının Sunroof üzerine çıkarak hayasızca hareketlerde bulunması nedeniyle Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca hayasızca hareketler suçundan başlatılan soruşturma kapsamında kadın ve araç sürücüsü gözaltına alınmıştır."

Gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Otomobil, Salihli, Güncel, Asayiş, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Manisa Harekete halindeki araç üstünde uygunsuz harekete gözaltı - Son Dakika

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