Kastamonu'da Balık Avcılığı Sezonu Başladı - Son Dakika
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Kastamonu'da Balık Avcılığı Sezonu Başladı

Kastamonu\'da Balık Avcılığı Sezonu Başladı
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Çapariyle av yasağının kalkmasıyla Kastamonu'da balıkçılar, denizde bol miktarda istavrit tuttu.

Çapariyle balık avlama yasağının kalkmasının ardından Kastamonu'da oltasını alan vatandaşlar, denizin yolunu tuttu. Karadeniz'de oltasını atan kovasını istavrit ile doldurdu.

Denizlerde çapariyle avcılık yasağının 15 Ağustos'ta sona ermesinin ardından Karadeniz'e açılan balıkçılar, sezonun ilk palamutlarıyla kıyıya döndü. Karadeniz'e kıyısı bulunan Kastamonu'nun Cide ilçesinde tezgahlarda yerini alan palamutlar, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Amatör balıkçılar da yasağın kalkmasıyla birlikte oltalarını alarak deniz kenarında balık tutmaya koştu. Cide ilçesinde denizin dalgalı olmasından dolayı boş kalan plajları balıkçılar doldurdu. Amatör balıkçılar, kovalar dolusu istavrit avladı.

İlçede amatör balıkçılık yapan Metin Oktay Çevik, "Bu yıl bol bir balık sezonu yaşıyoruz. Deniz soğumaya başladıktan sonra, 2-3 gündür balık olmaya başladı. Özellikle istavrit ve kılçık balığı çok fazla var. Ben, sabah saat 06.00'da balık tutmaya geldim ama saat 07.00'den sonra balık çıkmaya başladı. Ben, devamlı bu bölgeye hem yüzmek için hem de balık tutmak için geliyorum. Ama balık 2-3 gündür çıkmaya başladı. Daha önce yoktu, hava ve deniz soğuyunca balık çıktı. Şu an her oltasını denize atan balık tutuyor. Çok dalga var, o yüzden oltayı çekerken kıyıda balıkların birazı dökülüyor. Saat 07.00'den sonra kısa sürede yaklaşık 4 kiloya yakın balık tuttum ben. Diğer olta atan arkadaşlarda kovalarını doldurdu, onlarda tuttular balık" dedi.

1 Eylül'de başlayacak av sezonuyla birlikte tezgahlardaki balık miktarının artmasını beklediklerini ifade eden Emircan Kaya ise, "Bugün bereketli bir gün yaşıyoruz. 2 gündür poyraz esmesinden ötürü deniz soğudu, bu yüzden de balık bolluğu yaşanıyor. Her oltasını atan boş çıkartmıyor, çok balık tutuluyor. Ben, saat 06.00 gibi geldim, 4 kilogram civarında bir balık tuttum. Şu anda her oltasını atan yaklaşık 3-4 kilogram balık tutmuştur. Denizde bu yıl inşallah balık bol olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Kastamonu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da Balık Avcılığı Sezonu Başladı - Son Dakika

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