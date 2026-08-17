Serdal Adalı'nın talihsiz anı! Basın toplantısında yere düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serdal Adalı'nın talihsiz anı! Basın toplantısında yere düştü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde talihsiz bir kaza yaşadı. Basın toplantısı öncesinde kürsüye yönelen Adalı, dengesini kaybederek yere düştü. Yanındakiler hemen Beşiktaş Başkanı'nın yardımına koştu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu. Yeni sezona galibiyetle başlamalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Adalı, "Sezonu güzel bir galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tribündeki muhteşem destekleri için büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KÜRSÜYE ÇIKARKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Sponsorluk toplantısında basın mensuplarının karşısına çıkmaya hazırlanan Serdal Adalı, kürsüye yöneldiği sırada dengesini kaybetti. Bir anda yere düşen Adalı'nın yardımına çevresindekiler koştu. Yanındakiler Beşiktaş Başkanı'nı düştüğü yerden kaldırdı.

Serdal Adalı, Beşiktaş, Kaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdal Adalı'nın talihsiz anı! Basın toplantısında yere düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Türk Mehmet Türk:
    Galatasaraylım başkana geçmiş olsun diyorum 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu Karadeniz'de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu
Komşu yanıyor: Salamina Adası alevlere teslim Komşu yanıyor: Salamina Adası alevlere teslim
Şile’de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp Şile'de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp
Sebte’ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı Sebte'ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı
Samsun’da denizde bulunan konteynerden çay çıktı Samsun'da denizde bulunan konteynerden çay çıktı
Taraftar yeni transferi kabul etmedi Teknik direktör tribünlere saldırdı Taraftar yeni transferi kabul etmedi! Teknik direktör tribünlere saldırdı
Trafikte yol verme kavgası dehşete düşürdü: Camı taşla kırıp ailesinin gözü önünde darbettiler Trafikte yol verme kavgası dehşete düşürdü: Camı taşla kırıp ailesinin gözü önünde darbettiler
Diyarbakır’da maç öncesi bakanlara Kürtçe şarkılarla coşkulu karşılama Diyarbakır'da maç öncesi bakanlara Kürtçe şarkılarla coşkulu karşılama

15:48
İkinci Zaha vakası kapıda Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sezonun çalımı
İkinci Zaha vakası kapıda! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sezonun çalımı
15:42
Alihan Kuriş’ten gıda deviyle ilgili büyük çelişki Yüzde 5 dedi, yüzde 37,5 çıktı
Alihan Kuriş’ten gıda deviyle ilgili büyük çelişki! Yüzde 5 dedi, yüzde 37,5 çıktı
15:36
Galatasaray’ı şoke eden talep Sözleşmesini feshetmek istiyor
Galatasaray'ı şoke eden talep! Sözleşmesini feshetmek istiyor
15:31
Tarık Mengüç’ün patoloji sonucu belli oldu
Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu
15:10
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
14:51
Süleymancıların liderine soruşturmadaki ’en ağır’ iddia soruldu: İftiradır, hayal ürünüdür
Süleymancıların liderine soruşturmadaki 'en ağır' iddia soruldu: İftiradır, hayal ürünüdür
14:18
İzmir Menderes’teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu
İzmir Menderes'teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu
14:14
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 16:43:08. #7.12#
SON DAKİKA: Serdal Adalı'nın talihsiz anı! Basın toplantısında yere düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.