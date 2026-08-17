Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada tribünde yaşanan olaylar büyük tepki çekmişti.

Fenerbahçe forması giyen küçük çocuğun formasının çıkartılmasıyla sonuçlanan olayın ardından gözaltına alınan Şenel Akdemir hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

AÇIKLAMA YAPTI: DURUM ÖYLE DEĞİL

Yaşananların ardından ilk kez konuşan Akdemir, görüntülerde baba ve çocuğa tepki gösteriyormuş gibi göründüğünü ancak olayın aslının farklı olduğunu savundu.

Akdemir, "Ben de ilk kez izlesem, ben de sizin gösterdiğiniz tepkiyi gösteririm. Çünkü görüntülerde ben baba ve oğula hezeyanda bulunuyormuş gibi görünüyorum. Aslında durum öyle değil" dedi.

"BENİM DE AİLEM, ÇOCUKLARIM VAR"

Kendisine yönelik tepkilere de yanıt veren Akdemir, "Benim de ailem var, benim de çocuklarım var. Lütfen tanımadan konuşuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği tribün kültürüne vurgu yapan Akdemir, tribünün nezih olduğunu savunarak, "O baba, o formayla orada oturabileceğini bildiği için oraya geldi. Biz insanları teşvik etmek için 'Lütfen ayağa kalkar mısınız?' diyen bir kültürün parçasıyız. Benim de fıtratıma, özüme uyduğu için bu tribünde yer alıyorum" diye konuştu.

Akdemir ayrıca müdahalesinin baba ve çocuğa yönelik olmadığını, tribünde yaşanabilecek olası bir gerginliği önlemeyi amaçladığını ileri sürdü.