Şile'de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şile'de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp

Şile\'de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Şile'de denize giren 5 kişiden 4'ü kurtarıldı, 54 yaşındaki A.M. kayboldu, arama sürüyor.

İstanbul Şile'de denize giren 5 kişi boğulma tehlikesi geçirirken, 4 kişi kurtarıldı. Açığa doğru sürüklenerek kaybolan 54 yaşındaki şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 15.15 sıralarında Şile Macera Park sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu 4 kişi kurtarılırken, açığa doğru sürüklenen A.M. (54) ise kayboldu. Sahil Güvenlik botu denizde arama çalışmalarını sürdürürken, itfaiye ekipleri de arama çalışmalarına destek veriyor. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda Şile Karakiraz mevkii ve çevresinde aramalar yoğunlaştırıldı. Gönüllü arama-kurtarma ekibinden Osman Urfalıoğlu da bölgedeki çalışmalara katıldı. A.M.'nin yakınlarının sahildeki umutlu bekleyişi sürüyor.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Acil Durum, 3. Sayfa, İstanbul, İtfaiye, Şile, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şile'de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi
“Sivrihisar cebesi“ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor "Sivrihisar cebesi"ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama İğrenç itiraf geldi Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı

19:21
Harekete halindeki araç üstünde uygunsuz harekete gözaltı
Harekete halindeki araç üstünde uygunsuz harekete gözaltı
19:04
Diyarbakır’da maç öncesi bakanlara Kürtçe şarkılarla coşkulu karşılama
Diyarbakır'da maç öncesi bakanlara Kürtçe şarkılarla coşkulu karşılama
18:47
Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek
Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek
18:28
Sebte’ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı
Sebte'ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı
17:55
AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı
AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı
16:14
Süleymancıların Köln’de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış
Süleymancıların Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 22:05:34. #7.13#
SON DAKİKA: Şile'de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.