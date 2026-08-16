Şile\'de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp

İstanbul Şile'de denize giren 5 kişi boğulma tehlikesi geçirirken, 4 kişi kurtarıldı. Açığa doğru sürüklenerek kaybolan 54 yaşındaki şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 15.15 sıralarında Şile Macera Park sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu 4 kişi kurtarılırken, açığa doğru sürüklenen A.M. (54) ise kayboldu. Sahil Güvenlik botu denizde arama çalışmalarını sürdürürken, itfaiye ekipleri de arama çalışmalarına destek veriyor. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda Şile Karakiraz mevkii ve çevresinde aramalar yoğunlaştırıldı. Gönüllü arama-kurtarma ekibinden Osman Urfalıoğlu da bölgedeki çalışmalara katıldı. A.M.'nin yakınlarının sahildeki umutlu bekleyişi sürüyor.