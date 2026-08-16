Alanya'da İntihar Girişimi - Son Dakika
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Alanya'da İntihar Girişimi

Alanya\'da İntihar Girişimi
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Mango üreticisi Mustafa Ezici, eşini bıçakladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde mango üreticisi Mustafa Ezici, eşini bıçakladıktan sonra bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından ikna edilip binadan indirilen Ezici karakola götürülürken, yaralı kadın hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede mango üreticiliği yapan Mustafa Ezici, yaşanan tartışmada adı açıklanmayan eşini bıçakladıktan sonra bir inşaatın dördüncü katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Sanal medya hesabından canlı yayın açarak açıklamalarda bulunan Ezici, "Şu anda Alanya'da bir inşaat firmasının dördüncü katındayım. Birazdan intihar edeceğim. Karımı sabah vurdum. Namusumu temizledim, ne oldu bilmiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben namuslu, şerefli adamım. Hakkınızı helal edin. Birazdan intihar edeceğim. Benim çocuklarıma sahip çıkın. 5 çocuğum var, yetim kalacaklar. Ben namuslu, şerefli adamım. Hepinizi öpüyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Ezici'nin çatıya çıktığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ezici, jandarma ekiplerinin uzun süren çabalarının ardından ikna edilerek binadan indirildi. Yaralı kadın ise ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ezici, ardından jandarma karakoluna götürüldü. Ezici'nin intihar girişiminde bulunmadan önce sanal medya hesabından paylaştığı görüntünün ise bir süre sonra hesabından kaldırıldığı görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alanya'da İntihar Girişimi - Son Dakika

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