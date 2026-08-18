Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın

Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, küresel petrol geçişinin kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nı "Yeni ABD Toprağı" olarak işaretleyen bir harita paylaşarak Orta Doğu'daki tansiyonu zirveye tırmandırdı. Bölgede tam kontrole sahip olduklarını öne süren Trump'ın haritalı paylaşımına İran cephesinden, "Bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz" sözleriyle çok sert yanıt geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, küresel enerji naklinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı’nı "Yeni ABD Toprağı" olarak işaretleyen bir harita paylaşarak Orta Doğu’da gerilimi tırmandırdı.

Orta Doğu’da ABD- İran gerilimi günden güne büyürken, krizin odak noktası Hürmüz Boğazı’nda tansiyon en üst seviyeye ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamaları bir adım öteye taşıyarak sosyal medya hesabından skandal bir harita paylaşımında bulundu.

HARİTADA DAİRE İÇİNE ALINDI: NEW U.S. TERRITORY

Trump'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan grafikte; İran, Basra Körfezi, Umman Denizi ve stratejik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı yer aldı. Hürmüz Boğazı'nın kırmızı bir daire içerisine alındığı haritaya "NEW U.S. TERRITORY" (Yeni ABD Toprağı) notu düşüldü. Trump’ın bu haritalı paylaşımı, "ABD Donanması'nın bölgedeki kontrolünün ve uyguladığı ablukanın fiili bir egemenlik hamlesine dönüştürülmesi" olarak yorumlandı.

Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın

"İRAN'I YENDİKTEN SONRA ABD TOPRAĞI OLACAK"

Paylaştığı harita ile daha önce dile getirdiği iddiaları somutlaştıran Trump, Oval Ofis'te ve katıldığı programlarda Hürmüz Boğazı üzerindeki ABD ablukasını savunarak şu ifadeleri kullanmıştı: "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim. Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan etme fikrini beğeniyorum. Boğaz üzerinde tam kontrolümüz var."

İRAN'DAN HARİTAYA SERT TEPKİ

Trump'ın haritalı mesajı sonrası Tahran cephesinden gecikmeyen sert bir yanıt geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı'nın paylaştığı haritayı ve toprak iddialarını hedef alarak sert ifadeler kullandı: "Trump'ın Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı yakında ya düzeltilecek ya da biz bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz. Hürmüz Boğazı; bir tweetle, bir haritayla, bir uçak gemisiyle ya da seçim konuşmasıyla ele geçirilemez."

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Donald Trump, ABD Başkanı, Orta Doğu, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Adam hakkını veriyor 1 6 Yanıtla
  • vakkas0101@icloud.com [email protected]:
    bölgedeki hangi ülkelerle anlaştı da turup bu kadar rahat konuşuyor bunu düşünmek lazım İran sen çok Yaşa 3 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    ABD yi ortadoguya cagiran araplarin kendisidir 2 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    kimin arkadası trump 1 1 Yanıtla
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    takılıyor işte , bir uçak gemisini ve askeri idare edemediler , bir ikisi vuruldu gitti , McDonald’s mı açacakmış oraya 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı Arnavutluk'un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı
İran’dan ABD’ye saldırı tehdidi İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi
Zeytinburnu’nda kepçenin darbesi binanın yıkılmasına yetti Zeytinburnu'nda kepçenin darbesi binanın yıkılmasına yetti
Gençlerbirliği’nden Lukaku’ya açık davet: Başımızın üstünde yeri var Gençlerbirliği'nden Lukaku'ya açık davet: Başımızın üstünde yeri var
Sergio Busquets efsanesi olduğu Barcelona’ya geri döndü Sergio Busquets efsanesi olduğu Barcelona'ya geri döndü
Aziz Yıldırım’dan sert uyarı: Böyle olmaz Aziz Yıldırım'dan sert uyarı: Böyle olmaz

16:51
Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy’de Verdiği poza beğeni yağıyor
Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de! Verdiği poza beğeni yağıyor
16:33
Fenerbahçe’ye para yağacak 2 maçın değeri tam 23 milyon euro
Fenerbahçe'ye para yağacak! 2 maçın değeri tam 23 milyon euro
16:05
Feth-i kabir kararı verildi Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
Feth-i kabir kararı verildi! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
15:42
Mustafa Bozbey CHP’den istifa etti
Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti
15:20
Cemal Enginyurt’un oğluna ’kara para’ soruşturması: İfadeye çağrıldı
Cemal Enginyurt'un oğluna 'kara para' soruşturması: İfadeye çağrıldı
15:02
Fenerbahçe’de ayrılıklar peş peşe Bir isim daha veda ediyor
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor
14:31
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 17:03:55. #7.12#
SON DAKİKA: Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.