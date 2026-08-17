Bakan Göktaş: Terörün Bittiği Noktadayız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş: Terörün Bittiği Noktadayız

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' sürecini doğru anlatmak için sahada olacaklarını belirterek, terörün bittiğini ve bu topraklara daha fazla yatırım ile demokrasi geleceğini söyledi.

?Aile ve Sosyal Hizmetler? Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Süreci doğru anlatmak, aktarmak, her türlü dezenformasyonun önüne geçmek için sahada olacağız. Terörün bittiği bir noktadayız. Artık bu topraklara daha fazla yatırım, demokrasi gelecek." dedi.

Bakan Göktaş, Diyarbakır'daki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililere seslenen Göktaş, Diyarbakır'da Türkiye'nin en büyük sosyal kampüsünü hizmete açacaklarını söyledi.

Göktaş, "Hem yaşlılarımız için ilk huzurevini burada açıyoruz. Aynı zamanda kadınlar için bir yaşam merkezi, çocuklar için çocuk evi sosyal donatısı olan Türkiye'ye örnek olabilecek bir projeyi Diyarbakır'a kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Çok önemli bir dönemeçten geçildiğine işaret eden Göktaş, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine değindi.

Göktaş, terörün olduğu yerde huzur ve kardeşliğin olamayacağını ifade ederek, ailelerin huzur bulduğu, çocukların ve gençlerin geleceğe güvenle baktığı, insanların güven ve kardeşlik içerisinde geleceğe yürüdüğü bir Türkiye hedefleri olduğunu belirtti.

"Terörün bittiği bir noktadayız"

Bu sürecin bugünlere gelmesinde vatandaşların da büyük katkısı olduğunu dile getiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bu topraklarda böyle bir süreçten geçiyorsak Diyarbakırlı kardeşlerimizin, şehit annelerimizin, şehit babalarımızın, gazilerimizin fedakarlıkları var. Onlarla beraber yürüttük bu süreci, beraber de yürütmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ve hizmet siyasetimizin yanında çalışmalarımızı sahada yansıtmaya devam edeceğiz. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde sizlere ihtiyacımız var. Süreci doğru anlatmak, aktarmak her türlü dezenformasyonun önüne geçmek için sahada olacağız. Terörün bittiği bir noktadayız. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması gerekiyor. Artık bu topraklara daha fazla yatırım, demokrasi gelecek. Bu topraklar daha fazla canlanacak ve biz bunu her seferinde görüyoruz. Ülkemizin önündeki tüm engelleri tek tek kaldırmaya devam edeceğiz."

Bu topraklarda Türklerin ve Kürtlerin kardeşçe yaşadığını belirten Göktaş, hiçbir ayrımcılığa fırsat vermediklerini vurguladı.

Bakan Göktaş, "Sizlerin yoğun gayretiyle Türkiye demokratikleşme sürecinin en iyi noktasına geldi. Ötekileşme asla olmadı. Hiçbir provokasyona izin vermedik, vermeyeceğiz. Her zaman şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde yürüdüğümüz, Türkiye'nin şahlandığı bir döneme hep birlikte gideceğiz inşallah." dedi.

Ziyarette, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer de yer aldı.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş: Terörün Bittiği Noktadayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi Irak'ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi
Bozcaada’da kayıp dalgıç için 5. gün Bozcaada'da kayıp dalgıç için 5. gün
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı
Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılar Savcılığın sevk yazısında “Karanlık ilişki ağı“ değerlendirmesi Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılar! Savcılığın sevk yazısında "Karanlık ilişki ağı" değerlendirmesi
Cezaevindeki Görkem Duman’dan nişanlısı Sevcan Orhan’a duygusal doğum günü mesajı: Hasretin içimde yangın Cezaevindeki Görkem Duman'dan nişanlısı Sevcan Orhan'a duygusal doğum günü mesajı: Hasretin içimde yangın
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla yemeğe çıktı, hesabı görünce hayatının şokunu yaşadı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla yemeğe çıktı, hesabı görünce hayatının şokunu yaşadı

21:01
İsmail Kartal henüz sezonun başında kader sınavına çıkıyor
İsmail Kartal henüz sezonun başında kader sınavına çıkıyor
20:33
Okan Buruk telefonda ikna etti Galatasaray’ın yeni yıldızı Erzurum’da sahada
Okan Buruk telefonda ikna etti! Galatasaray'ın yeni yıldızı Erzurum'da sahada
20:22
Aziz Yıldırım’dan sert uyarı: Böyle olmaz
Aziz Yıldırım'dan sert uyarı: Böyle olmaz
18:47
İran’dan ABD’ye saldırı tehdidi
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi
18:24
’Ege’nin Maldivleri’ olarak bilinen Kalem Adası’nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
18:09
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 21:04:01. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: Terörün Bittiği Noktadayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.