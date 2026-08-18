Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de! Verdiği poza beğeni yağıyor - Son Dakika
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Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de! Verdiği poza beğeni yağıyor

Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy\'de! Verdiği poza beğeni yağıyor
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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında üzerindeki Fenerbahçe forması nedeniyle yaşanan olayla gündeme gelen 4 yaşındaki Göktuğ Alımcı, sarı-lacivertli kulübün daveti üzerine Lyon karşılaşması için Kadıköy'e geldi. Minik Göktuğ'un Fenerbahçe formasıyla Boğa Heykeli'nin önünde verdiği poza beğeni yağdı.

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında Ankara'da oynanan karşılaşmada babasıyla birlikte tribünde bulunan Göktuğ Alımcı'nın üzerindeki Fenerbahçe forması çıkartılmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA FORMASI ÇIKARTILMIŞTI

Yaşanan olay sırasında görevli polis, küçük çocuğu kucağına alarak güvenli alana götürmüştü. Olayın ardından Şenel Akdemir hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı <a class='keyword-sd' href='/kadikoy/' title='Kadıköy'>Kadıköy</a>'de! Verdiği poza beğeni yağıyor

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe Kulübü, yaşananların ardından Göktuğ ve babası Selami Alımcı ile iletişime geçti. Sarı-lacivertliler, minik taraftar ile ailesini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Lyon karşılaşmasına davet etti.

Kulüp açıklamasında, "Göktuğ ve ailesini, Salı günü oynayacağımız Olympique Lyon karşılaşmasında misafir edecek; minik taraftarımızı Fenerbahçe Ailesi'nin sıcaklığıyla ağırlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

MİNİK GÖKTUĞ KADIKÖY'DE

Beklenen gün geldi ve Göktuğ, Lyon karşılaşması için Kadıköy'e geldi. Minik taraftar bu kez Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'ün simgelerinden Boğa Heykeli'nin önünde poz verdi. Verdiği poza beğeni yağdı.

Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de! Verdiği poza beğeni yağıyor

Göktuğ, Fenerbahçe'nin Lyon karşısında Şampiyonlar Ligi lig aşaması için avantaj arayacağı kritik mücadeleyi tribünden takip edecek.

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Kadıköy, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de! Verdiği poza beğeni yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Fazla dramatize edildi. 4 5 Yanıtla
  • ACCURATE ANALYSİS ACCURATE ANALYSİS:
    Daha ağzından emziğini bile düşüremeyen sabiyi bu işlere alet etmesseniz olmaz dı dimi Belkide babası önceden planladı Ah bu insanlara ne oldu böyle her şey sosyaş medya oldu 3 5 Yanıtla
    Erkan öztürk Erkan öztürk:
    bilmiyorum çocuğunuz varmı? ama hiçbir baba çocuğunun o hale düşmesini, korkmasını istemez ve alet etmez.... 5 0
  • yusuf cihan yusuf cihan:
    inşallah senin uğurlu adımınla iyi bir başlangıç yaparız 5 2 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    O olay bu çocuğun psikolojisini ne kadar bozduysa, o olaydan sonra bu çocuk,anlamlandıramadığı bu ardaşık olaylarda en az stadda yaşanan forma çıkarma olayı kadar şimdi yaşadıklarıda,bu çocuğun psikolojisini bozar. Baba çocuğun yaşadığı aslında kendisinin sebep olduğu bu olaydan sonra lütfen çocuğunu medyadan çeksin. Şimdi sen birde Lyon maçındaki şaklabanlıkları gör. 1 2 Yanıtla
  • dinleme cihazı dinleme cihazı:
    buyutulecek bısaey yok cocugu meshur etmekle ugrasmayın artık 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de! Verdiği poza beğeni yağıyor - Son Dakika
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