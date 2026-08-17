Acun Ilıcalı, Beşiktaş'a transferde rakip oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Acun Ilıcalı, Beşiktaş'a transferde rakip oldu

Acun Ilıcalı, Beşiktaş\'a transferde rakip oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig ekibi Hull City, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Everton'ın orta saha oyuncusu Tim Iroegbunam'ın sakatlığı sonrası hedefini Beşiktaş'ın da girişimini sürdürdüğü Kevin Danois'e çeviren Hull City, yıldız ismi takıma katmak için uğraşıyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Hull City, yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hull City, Beşiktaş'ın da uzun süredir ilgilendiği Kevin Danois için harekete geçti. 

HULL CITY DANOIS'İN PEŞİNDE

İngiliz temsilcisi, aslında Everton'ın orta saha oyuncusu Tim Iroegbunam'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyordu. Ancak 23 yaşındaki Iroegbunam'ın beklenmedik sakatlığı ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olması, Hull City'yi alternatif arayışlarına itti ve hedefler yeniden 22 yaşındaki orta saha Kevin Danois'e çevrildi. 

Acun Ilıcalı, Beşiktaş'a transferde rakip oldu

JAKIROVIC'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, transfere dair konuşarak "Tim Iroegbunam'ın sakatlanması, hem Everton hem oyuncu hem de bizim adımıza büyük bir talihsizlik oldu. Bu gelişme üzerine orta saha arayışlarımız sürüyor. Benim şahsi tercihim Kevin Danois. Onu takımda görmeyi çok isterim fakat bu transfer hiç kolay değil. Auxerre oyuncusuna çok değer veriyor ve onu elden çıkarmak istemiyorlar. Yine de liste üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor." dedi. 

PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Kevin Danois'in, kulübü Auxerre ile 2029 yılına kadar geçerli uzun süreli bir sözleşmesi bulunuyor.

Acun Ilıcalı, Hull City, Beşiktaş, Everton, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, Beşiktaş'a transferde rakip oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi Irak'ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi
Bozcaada’da kayıp dalgıç için 5. gün Bozcaada'da kayıp dalgıç için 5. gün
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı
Erzincan’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1’i ağır 7 kişi yaralandı Erzincan’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1’i ağır 7 kişi yaralandı
Fransa yanıyor, Macron jet ski keyfinde Fransa yanıyor, Macron jet ski keyfinde
Göynük Kanyonu, Antalya’nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor
Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı

21:52
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü’den YENİ Parti’ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den YENİ Parti'ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın
21:16
Bodrum’da ana isale hattı patladı, sürücüler neye uğradığını şaşırdı
Bodrum’da ana isale hattı patladı, sürücüler neye uğradığını şaşırdı
21:01
İsmail Kartal henüz sezonun başında kader sınavına çıkıyor
İsmail Kartal henüz sezonun başında kader sınavına çıkıyor
18:47
İran’dan ABD’ye saldırı tehdidi
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi
18:24
’Ege’nin Maldivleri’ olarak bilinen Kalem Adası’nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
17:50
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
17:17
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 22:13:58. #7.12#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, Beşiktaş'a transferde rakip oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.