Abdullah Uslu'nun Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
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Abdullah Uslu'nun Hayali Gerçek Oldu

Abdullah Uslu\'nun Hayali Gerçek Oldu
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TYT'den tam puan alan Abdullah Uslu, ODTÜ'ye yerleşti ve mühendislik hayalini gerçekleştirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) tam puanla birinciliği paylaşan adaylar arasında yer alan Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu'nun hayali gerçek oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) duyurduğu sonuçlara göre TYT tam puanla birinciliği paylaşan 5 kişi arasında olan ve ailesi Bilecik'te yaşayan Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu da yer aldı. YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. TYT'den tam puanla birinciliği paylaşan adaylar arasında yer alan Abdullah Uslu, tek tercihi olan ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümüne yerleşti.

Abdullah Uslu, hedefinin babası gibi mühendis olmak olduğunu söyleyerek, "Şu anda hedefim ve hayalim gerçek oldu" dedi.

Kaynak: İHA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Abdullah Uslu, Eğitim, TYT, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Abdullah Uslu'nun Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika

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