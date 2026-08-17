Alanya\'da Bıçaklı Saldırı ve İntihar Girişimi

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaraladıktan sonra yakındaki bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan ve yaklaşık 4 saatlik ikna çalışmasının ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa E. isimli şahıs, evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaraladı. Şahıs daha sonra olay yerinin yaklaşık 200 metre uzağında bulunan 5 katlı bir binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Mustafa E.'nin ikna edilmesi için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 4 saat süren görüşmelerin ardından şahıs bulunduğu binadan indirildi ve gözaltına alındı.

Mustafa E.'nin olay sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın açarak, "Şu anda Alanya'da bir inşaat firmasının 4. katındayım. Birazdan intihar edeceğim. Karımı sabah vurdum. Namusumu temizledim, ne oldu bilmiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben namuslu, şerefli adamım. Hakkınızı helal edin. Birazdan intihar edeceğim. Benim çocuklarıma sahip çıkın. 5 çocuğum var, yetim kalacaklar" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa E. sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe çıkarılan Mustafa E. mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.