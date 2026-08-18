Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar - Son Dakika
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Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar

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Antalya'nın Belek beldesindeki bir halk plajında vatandaşları izinsiz kayda alan iki şahıs, tesettürlü kadınlara yönelik ağır hakaret ve nefret söylemlerinde bulundu. Sosyal medyada paylaşılan çirkin görüntüler büyük tepki topladı.

Antalya'nın Belek beldesinde bir halk plajında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan video kamuoyunda büyük tepki topladı. İki şahsın, plajdaki tesettürlü kadınları izinsiz şekilde kayda alarak ağır ifadeler ve küfürler savurduğu görüldü.

Mustafa Bozkurt isimli sosyal medya hesabından paylaşılan ve adının Emre Bozkurt olduğu öğrenilen şahsın kaydettiği görüntülerde, sahilde bulunan vatandaşlar hedef alındı. Kadınların giyim tercihlerine yönelik ağır ifadelerin kullanıldığı video, kısa sürede sosyal medyada yayılarak tepkilerin odağı haline geldi.

"NİNJA GİBİ GEZİYORLAR" DİYEREK...

Görüntülerde kadınları gizlice videoya çeken şahsın; "Türbanlılar doluşmuş buraya Belek'te. Seyir zevki dediğin hiçbir şey kalmamış. 10 kişinin 8'i şalvarla gelmiş. Burası Antalya Belek mi, Arabistan mı? Türkiye ne hale gelmiş! Ninja gibi geziyorsun etrafta. Plaj lan burası sahil ya" şeklindeki ifadelerle vatandaşları açıkça hedef aldığı görüldü.

NEFRET SÖYLEMİ VE KÜFÜRLER SAVURDU

Çirkin söylemlerine devam eden şahıs, videonun ilerleyen dakikalarında tesettürlü vatandaşlara yönelik ağır hakaretlerini sürdürerek şu ifadeleri kullandı: "Adam denize girdi şalvarıyla. Kadın yani, kadın demeye bin şahit lazım. Yemin ederim midem havaya kalktı. Giremedim ya denize. Bu başörtülü mahlukatlar başka bir dünyadan mı gelmişler? Hani edep adap hiçbir şey yok. Turizme çok büyük zarar veriyorsunuz. Gitsenize oğlum Arabistan'a. Gelmeyin buraya. Ülkede nefes alacak yer kalmadı. Buraya geliyoruz kafamızı dağıtmaya, başörtülü insanlar görüyoruz."

HAREKETE GEÇİLMESİ BEKLENİYOR

Sosyal medyada infiale yol açan, kişisel verilerin ihlali ve kamuoyunda nefret ile ayrımcılığı körükleyen görüntülere ilişkin vatandaşlar emniyet birimlerine çağrıda bulundu. Hakaret ve sözlü tacizde bulunan şahıslar hakkında adli makamların kısa sürede inceleme başlatması bekleniyor.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Dursun Sahin Dursun Sahin:
    Niye tetikçilik yapıyorsunuz, gençleri hedef gösteriyorsunuz bu nasıl habercilik 2 13 Yanıtla
  • Serkan Acar Serkan Acar:
    oğlum artık burası laik bir ülke değil siz neyinize güvenip video çekiyorsunuz adamı içerde öttrürler valla 11 3 Yanıtla
  • Haydar IŞIK Haydar IŞIK:
    Özgürlük, başkalarının yaşam tarzına müdahale etmeden kendi hayatını yaşayabilmektir. Plajda kapalı kadınlara “Buraya yakışmıyorsunuz” diye hakaret etmek özgürlük değil, düpedüz ayrımcılık ve eşekliktir. 9 2 Yanıtla
  • serifa340@gmail.com [email protected]:
    vallahi milletin canı sıkılıyor yolda geçende batıyor havada uçanda sizene arkadaş sizene 6 1 Yanıtla
  • oktay sayar oktay sayar:
    isteyen istediğiyle denize girsin 5 1 Yanıtla
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