Feth-i kabir kararı verildi! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak - Son Dakika
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Feth-i kabir kararı verildi! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak

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Süleymancılar cemaatinin eski lideri, aynı zamanda Ulaştırma eski Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi. Karar kapsamında Denizolgun’un mezarı açılarak, ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılacak.

Süleymancılar'ın eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada çok önemli bir gelişme yaşandı.

MEZAR AÇILACAK, BİLİMSEL İNCELEME YAPILACAK

Alınan karar doğrultusunda Denizolgun’un mezarı açılarak naaşı üzerinde detaylı bir adli inceleme gerçekleştirilecek. Böylece yıllardır tartışmalara konu olan ve soru işaretleri barındıran ölümün doğal nedenlerle mi gerçekleştiği, yoksa herhangi bir dış müdahale veya zehirlenme durumunun bulunup bulunmadığı Adli Tıp Kurumu raporlarıyla netlik kazanacak.

Feth-i kabir kararı verildi! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak

ŞÜPHELİ BULGULAR VE İDDİALAR GÜNDEMDEYDİ

Denizolgun’un vefatına ilişkin soruşturma dosyasında; ölümün yetkililere bildirilmesindeki gecikme, cesette bulunduğu ileri sürülen şüpheli bulgular ve dönemin Adli Tıp incelemelerine yönelik usulsüzlük iddiaları uzun süredir kamuoyunun gündemini meşgul ediyordu.

Denizolgun ailesi de kısa süre önce ölümün üzerindeki sır perdesinin aralanması için Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına başvuruda bulunmuştu. Süreci yakından takip eden Daire Başkanlığı, geçmişe dönük şüpheli ölüm dosyalarının aydınlatılması amacıyla başsavcılıkla koordineli bir çalışma yürütüyor.

Feth-i kabir kararı verildi! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN CEMAAT LİDERLİĞİNE ALİHAN KURİŞ GETİRİLMİŞTİ

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun, Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu ve mevcut cemaat lideri Alihan Kuriş’in öz dayısıydı. 8 Eylül 2016 tarihinde Beykoz’daki evinde hayatını kaybeden Denizolgun’un vefatının hemen ardından cemaatin liderliğine yeğeni Alihan Kuriş getirilmişti. Alihan Kuriş ise 'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturmasında 32 şüpheli ile birlikte tutuklanmıştı. 

Feth-i kabir kararı verildi! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak

İnceleme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Feth-i kabir kararı verildi! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yüksel altun yüksel altun:
    bu cemaatlara da iktidar butlan atayacak mı… 6 0 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    bakan mı imiş :) ya insan sözde en akıllı canlı cami orda imam orda vakti geldimi gidebilirsen gidebilirsin gidemezsen dünya heryer mescid ne işiniz var birini kutsamazsanız olmaz sanki 2 0 Yanıtla
  • Y T Y T:
    ciddi şüpheli ölüm. genç. 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Feth-i kabir kararı verildi! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak - Son Dakika
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