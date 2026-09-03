Tutuklanan nişanlısını unutmadı! İrem Derici’den doğum gününde dikkat çeken mesaj - Son Dakika
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Tutuklanan nişanlısını unutmadı! İrem Derici’den doğum gününde dikkat çeken mesaj

Tutuklanan nişanlısını unutmadı! İrem Derici’den doğum gününde dikkat çeken mesaj
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İrem Derici’nin DJ nişanlısı İsmail Melih Kunukçu, 31 Ağustos’ta yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 311 kişiyle birlikte tutuklandı. O tarihten bu yana nişanlısıyla ilgili paylaşım yapmayan Derici, Kunukçu’nun doğum gününde sessizliğini bozarak duygusal notlarla paylaşım yaptı.

İrem Derici, DJ nişanlısı İsmail Melih Kunukçu’nun doğum gününde sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaştı. Tutuklama kararının ardından nişanlısıyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan ünlü şarkıcı, doğum gününde yaptığı mesajla ilişkisine dair duygularını dile getirdi.

Tutuklanan nişanlısını unutmadı! İrem Derici’den doğum gününde dikkat çeken mesaj

Derici, paylaşımında 13 Mayıs 2025’te Sidney’de kendisine evlenme teklifi edildiği günü hatırlattı. İki yıllık birlikteliklerinden söz eden şarkıcı, birlikte birçok zorluğun üstesinden geleceklerini belirtti.

Tutuklanan nişanlısını unutmadı! İrem Derici’den doğum gününde dikkat çeken mesaj

“SONSUZA DEK YANINDAYIM”

İrem Derici, nişanlısının doğum günü için yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“13 Mayıs 2025, Sidney. Bana evlenme teklifi ettiğin gün! Bir gün bile evet dediğime pişman etmedin beni. İki yılı devirdik, yolumuza ne tümsekler çıktı ama biz her şeyin üstesinden geldik. Gelmeye de devam edeceğiz sevgilim, o yüzüğü boşuna takmadık! Yeni yaşın sana bütün güzellikleri getirsin, iyi ki doğdun sevgilim, sonsuza dek yanındayım! @melihkunukcu  Şu kocaman gülüşlerimizi hiçbir şey solduramaz!”

Tutuklanan nişanlısını unutmadı! İrem Derici’den doğum gününde dikkat çeken mesaj

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

İsmail Melih Kunukçu, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 311 kişiyle birlikte tutuklandı.

Tutuklanan nişanlısını unutmadı! İrem Derici’den doğum gününde dikkat çeken mesaj

Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral, müvekkiline yöneltilen tek isnadın “bahis oynama” olduğunu açıkladı. Saral, Kunukçu hakkında bahis oynatma, organizasyon yürütme veya IBAN kullandırma suçlamalarının bulunmadığını belirtti.

Tutuklama kararının ardından sessiz kalan İrem Derici’nin, nişanlısının doğum gününde yaptığı paylaşımda “Sonsuza dek yanındayım” demesi dikkat çekti.

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Son Dakika Magazin Tutuklanan nişanlısını unutmadı! İrem Derici’den doğum gününde dikkat çeken mesaj - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tutuklanan nişanlısını unutmadı! İrem Derici’den doğum gününde dikkat çeken mesaj - Son Dakika
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