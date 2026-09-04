Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! Eşi için kamera karşısına geçti - Son Dakika
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Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! Eşi için kamera karşısına geçti

Ali Koç\'u hiç böyle görmediniz! Eşi için kamera karşısına geçti
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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, bu kez farklı bir projeyle kamera karşısına geçti. Koç, eşi Nevbahar Koç'un ortağı olduğu parfüm markasının tanıtımı için çekim yaptı.

İş dünyasının tanınan isimlerinden Ali Koç, bu kez futbol ya da iş dünyasıyla ilgili bir konuyla değil, eşi Nevbahar Koç'un girişimi için kamera karşısına geçti.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Nevbahar Koç'un ortağı olduğu parfüm markasının tanıtımında yer aldı.

EŞİ İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Ali Koç'un parfüm markası için gerçekleştirilen çekimde yer alması dikkat çekti. Böylece Koç, eşi Nevbahar Koç'un ortakları arasında bulunduğu markaya tanıtım desteği verdi.

BU KEZ ROLÜ ÇOK FARKLI

Kamuoyunun daha çok iş dünyasındaki görevleri ve Fenerbahçe'deki başkanlık dönemiyle tanıdığı Ali Koç'un bir parfüm markasının tanıtımı için objektif karşısına geçmesi, alışılmışın dışında bir görüntü ortaya çıkardı.

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! Eşi için kamera karşısına geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! Eşi için kamera karşısına geçti - Son Dakika
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