Avrupa'daki 4 temsilcimizin kadroları açıklandı! Kaan Ayhan, Oosterwolde ve Mert Hakan yok
Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA'ya bildirdiği kadrolar belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Açıklanan listelerde bazı isimlerin kadro dışında kalması dikkat çekti. İşte detaylar...
Avrupa kupalarında mücadele edecek dört temsilcimizin kadroları netleşti. Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi, Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi için kadrolarını belirledi. Listelerde yıldız isimlerin yanı sıra kadroya dahil edilmeyen futbolcular da dikkat çekti.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda Ognjen Mimovic'in bulunması dikkat çekti. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş listeye yazılmadı. Ayrılıkları beklenen Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao da kadroya dahil edilmedi.
Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok
Savunma: Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, Levent Mercan
Orta saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante
Hücum: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Masson Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU
Galatasaray da Devler Ligi'nde mücadele edeceği kadroyu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner kadroda yer almadı.
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai
Orta saha: Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün
Hücum: Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ KADROSU
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın listesinde ise Milot Rashica yer almadı.
Kaleciler: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar
Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo
Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ernest Poku
Hücum: Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy, Hyeon-gyu Oh
TRABZONSPOR'UN KONFERANS LİGİ KADROSU
Trabzonspor da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edeceği kadroyu belirledi. Bordo-mavililerin kadrosunda yeni transfer Franculino Dju da yer aldı.
Kaleciler: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana
Savunma: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Sidny Lopes Cabral
Orta saha: Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli
Hücum: Dju Franculino, Muhammed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir, Noah Saviolo
AVRUPA'DA 4 TEMSİLCİMİZ SAHNE ALACAK
Böylece Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki dört temsilcisinin UEFA kadroları netleşti. Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.
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