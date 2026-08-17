Bodrum’da ana isale hattı patladı, sürücüler neye uğradığını şaşırdı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Torba-Gölköy yolu Demirbükü mevkisindeki ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle akşamüstü patlama meydana geldi.

METRELERCE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI, TAŞ VE PARÇALAR YOLA SAVRULDU

Ana isale hattının patlamasıyla birlikte borudan yüksek basınçla çıkan su, kısa sürede metrelerce yüksekliğe ulaştı. Çevreye yayılan su nedeniyle bölgede büyük bir hareketlilik yaşanırken, patlamanın etkisiyle boru çevresindeki taş ve parçalar da yola doğru savruldu.

ARACA İSABET ETTİ

Bu sırada yoldan geçen lüks bir aracın arka camına isabet eden taş parçaları, camın kırılmasına neden oldu. Araçta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

MUSKİ EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, arızanın giderilmesi ve bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için çalışma başlattı.

Patlamanın nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.