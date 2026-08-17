Bodrum’da ana isale hattı patladı, sürücüler neye uğradığını şaşırdı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Patlamanın ardından borudan çıkan tazyikli su metrelerce havaya yükselirken, basınçla çevreye savrulan taş parçaları yoldan geçen lüks bir aracın arka camının kırılmasına neden oldu.
Muğla’nın Bodrum ilçesi Torba-Gölköy yolu Demirbükü mevkisindeki ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle akşamüstü patlama meydana geldi.
METRELERCE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI, TAŞ VE PARÇALAR YOLA SAVRULDU
Ana isale hattının patlamasıyla birlikte borudan yüksek basınçla çıkan su, kısa sürede metrelerce yüksekliğe ulaştı. Çevreye yayılan su nedeniyle bölgede büyük bir hareketlilik yaşanırken, patlamanın etkisiyle boru çevresindeki taş ve parçalar da yola doğru savruldu.
ARACA İSABET ETTİ
Bu sırada yoldan geçen lüks bir aracın arka camına isabet eden taş parçaları, camın kırılmasına neden oldu. Araçta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
MUSKİ EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
İhbar üzerine Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, arızanın giderilmesi ve bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için çalışma başlattı.
Patlamanın nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.
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