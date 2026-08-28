Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini ve sevkini önlemeye yönelik yürüttüğü istihbarat çalışmaları kapsamında kritik bir ihbarı değerlendirdi. İl dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli aracı fiziki takibe aldı.

OTOYOL GİŞELERİNDE SABAH 07.00 OPERASYONU

Narkotik polisi, takibe alınan aracı İstanbul- İzmir Otoyolu Osmangazi ilçesi Karabalçık Kuzey Gişeleri'nde saat 07.00 sıralarında düzenlediği operasyonla durdurdu. Araçta bulunan Suriye uyruklu H.A. hızla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN ZULA POLİS KAMERASINDA

Şüphelinin üzerinde yapılan detaylı aramada zehir tacirlerinin akılalmaz yöntemi deşifre edildi. Zanlının protez bacağının içine gizlenmiş paketler halinde 830 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis kamerasınca anbean kaydedilen görüntülerde, ekiplerin protez bacağı çıkararak içerisine saklanmış uyuşturucu paketlerini bulduğu anlar yer aldı. Gözaltına alınan Suriye uyruklu H.A., işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İşte o anlardan kareler;