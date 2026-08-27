Sopayla öldüresiye dövdü - Son Dakika
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Sopayla öldüresiye dövdü

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Aydın'ın Söke ilçesinde kafe işletmecisi Emrah Savun, iş yerinde sopalı saldırıya uğradı. Başından yaralanan işletmeci hastaneye kaldırılırken, olayın ardından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kafe işletmecisi, elinde sopayla mekana giren bir şahsın saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda iş yeri sahibini öldüresiye darp eden şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

SOPALI SALDIRIDA YARALANDI

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Emrah Savun, işlettiği kafeye elinde sopayla gelen Osman Ç.'in saldırısına uğradı. Başına aldığı sopa darbesiyle yaralanan Savun, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başındaki yaraya dikiş atılan Savun, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sopayla öldüresiye dövdü

Olayın ardından kaçan şüpheli Osman Ç., dün, İstasyon Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan Osman Ç., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sopayla öldüresiye dövdü
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Aydın, Söke, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sopayla öldüresiye dövdü - Son Dakika

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