PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti - Son Dakika
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PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
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Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, örgütün 1976 yılından bu yana verdiği kayıpları ilk kez rakamlarla itiraf etti. Yapılan açıklamaya göre, geride kalan 50 yıllık süreçte çatışmalarda yaklaşık 27 bin terörist hayatını kaybetti.

PKK'nın sözde yöneticilerinden Murat Karayılan, örgütün kuruluş yıllarından günümüze kadar geçen süredeki kayıplarına dair verileri paylaştı. Örgüt tarafından ölü sayısına dair yapılan bu ilk resmi açıklamada, 1976 yılından bu yana öldürülen terörist sayısı kayıtlara 25 bin 922 olarak yansıdı.

DÖNEMLERE GÖRE ÖLÜ SAYILARI

Karayılan'ın paylaştığı bilançoda kayıpların yıllara göre dağılımı da detaylandırıldı. Örgütün kuruluşundan 1983 yılına kadar 173 teröristin, 1984 ile 2000 yılları arasındaki çatışmalarda ise 13 bin 778 örgüt mensubunun öldürüldüğü belirtildi. 2000 yılından 2026 yılına kadar geçen süreçte ise 7 bin 949 teröristin hayatını kaybettiği açıklandı. Öte yandan, Suriye'deki çatışmalarda ölen örgüt üyesi sayısının 3 bin 262 olduğu aktarıldı.

KAYIT DIŞI RAKAMLARLA BİLANÇO 27 BİN

Toplam ölü sayısının açıklanan 25 bin 922 rakamından daha yüksek olduğu da itiraf edildi. Karayılan, özellikle 1984-2000 yılları arasındaki dönemde kayıt altına alınamayan örgüt mensupları bulunduğunu, bu eksiklerin de dahil edilmesiyle 50 yıllık bilançodaki toplam kaybın yaklaşık 27 bine ulaştığını belirtti.

Murat Karayılan, Güncel, Gündem, PKK, Son Dakika

Son Dakika Gündem PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti - Son Dakika
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