Gelinlik mağazası benzinle yakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gelinlik mağazası benzinle yakıldı

Gelinlik mağazası benzinle yakıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kadının işlettiği gelinlik mağazası benzin dökülerek yakıldı. Saldırganın kimliği belirlenemezken, kadının şikayeti üzerine boşanma aşamasındaki eşi gözaltına alındı.

Adana'da G.G. (33) adlı kadının işlettiği gelinlik mağazası, kimliği belirsiz şüpheli tarafından benzin dökülerek yakıldı. G.G.'nin olaydan sorumlu tutarak şikayetçi olduğu boşanma aşamasındaki eşi A.G. (38), jandarma tarafından gözaltına alındı.

GELİNLİK DÜKKANI KUNDAKLANDI

Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. G.G.'nin işlettiği gelinlik mağazası, çalışanı içerideyken kimliği belirsiz şüpheli tarafından benzin dökülerek yakıldı.

Gelinlik mağazası benzinle yakıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, mağazadaki gelinlik ve abiyeler zarar gördü.

Gelinlik mağazası benzinle yakıldı

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

G.G., olaydan sorumlu tuttuğu boşanma aşamasındaki eşi A.G. hakkında şikayetçi oldu. Jandarma, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şüpheli A.G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gelinlik mağazası benzinle yakıldı
Gelinlik mağazası benzinle yakıldı
Kaynak: DHA

Yüreğir, Gözaltı, Güncel, Adana, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelinlik mağazası benzinle yakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı
Ali Koç’un oğlundan Lyon’da duygusal sözler: Anlatamıyorum Ali Koç'un oğlundan Lyon'da duygusal sözler: Anlatamıyorum
Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim
Aigeai Antik Kenti’nde 10 Helenistik Dönem mezarı gün yüzüne çıkarıldı Aigeai Antik Kenti'nde 10 Helenistik Dönem mezarı gün yüzüne çıkarıldı

19:11
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
19:00
Canlı Kura: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor
Canlı Kura: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor
18:55
Bakan Gürlek’ten İdris Naim Şahin’e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor
Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor
18:53
Beşiktaş’ın Kauno Zalgiris maçı 11’i belli oldu Vlahovic kararı
Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı 11'i belli oldu! Vlahovic kararı
18:29
Leao, Galatasaray ve Aston Villa arasındaki tercihini yaptı
Leao, Galatasaray ve Aston Villa arasındaki tercihini yaptı
18:28
Selin vurduğu Nepal’de insanlık dışı görüntüler: Cesetleri talan ettiler
Selin vurduğu Nepal'de insanlık dışı görüntüler: Cesetleri talan ettiler
17:43
Bülent Arınç’tan dikkat çeken ’Süleymancılar’ çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
17:23
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
17:20
Dinamikpay’e yasadışı bahis operasyonu: 25,5 kilo altın ele geçirildi
Dinamikpay'e yasadışı bahis operasyonu: 25,5 kilo altın ele geçirildi
16:22
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı Suçlamalar hayli ağır
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 19:51:12. #7.13#
SON DAKİKA: Gelinlik mağazası benzinle yakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement