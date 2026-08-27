Gelinlik mağazası benzinle yakıldı

Adana'da G.G. (33) adlı kadının işlettiği gelinlik mağazası, kimliği belirsiz şüpheli tarafından benzin dökülerek yakıldı. G.G.'nin olaydan sorumlu tutarak şikayetçi olduğu boşanma aşamasındaki eşi A.G. (38), jandarma tarafından gözaltına alındı.

GELİNLİK DÜKKANI KUNDAKLANDI

Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. G.G.'nin işlettiği gelinlik mağazası, çalışanı içerideyken kimliği belirsiz şüpheli tarafından benzin dökülerek yakıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, mağazadaki gelinlik ve abiyeler zarar gördü.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

G.G., olaydan sorumlu tuttuğu boşanma aşamasındaki eşi A.G. hakkında şikayetçi oldu. Jandarma, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şüpheli A.G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.