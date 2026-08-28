Netanyahu'dan bir çıkış daha: Türkiye’nin güneye doğru ilerlemesini istemiyorum
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye üzerinden Türkiye'yi doğrudan hedef alan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye, Suriye ilişkilerinden rahatsız olduğunu söyleyen Netanyahu, durumu Ankara'ya çeşitli yollarla ilettiğini iddia etti. Ayrıca Netanyahu, "Türkiye’nin güneye doğru ilerlemesini istemiyorum." dedi.
Günlerdir Suriye'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'ye karşı yeni açıklamalarda bulundu.
İsrail'de yaklaşan seçimler nedeniyle son dönemde farklı ülkelere yönelik saldırgan tutumunu sıklaştıran Netanyahu, Türkiye'ye haber yolladığını öne sürdü.
"TÜRKİYE'NİN İLERLEMESİNİ İSTEMİYORUM"
"Cihatçı bir işgal ihtimaline karşı Suriye’de bir ‘güvenlik bölgesi’ oluşturmaya karar verdim." diyerek Suriye'ye yönelik saldırıları meşrulaştırmaya çalışan Netanyahu, "Suriye’nin kuzeyinde ise Türkiye var; orada belirli bir bölgeye sahip. Türkiye’nin güneye doğru ilerlemesini istemiyorum." ifadelerini kullandı.
"TÜRKLERE DE İLETTİM"
Öte yandan Ankara ve Şam yönetimlerine çeşitli kanallarla haber gönderdiğini iddia eden Netanyahu sözlerine şöyle devam etti:
"Türklere de ilettim. Bir statüko vardı ancak bu statükoyu bozdular ya da bozmayı amaçladılar. Amerikalılar aracılığıyla, başka kanallardan ve doğrudan Suriye’ye de bir mesaj gönderdim. Türkiye’nin bir havaalanında askeri olarak yerleşmesine tahammül etmeyeceğiz. Görünüşe göre bu mesaj alınmadı ve bunu askeri müdahaleyle göstermemiz gerekti."
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