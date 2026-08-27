Maden işçileri 17 gündür sürdürdükleri eylemi sonlandırdı: İlk taksit hesaplara yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maden işçileri 17 gündür sürdürdükleri eylemi sonlandırdı: İlk taksit hesaplara yatırıldı

Maden işçileri 17 gündür sürdürdükleri eylemi sonlandırdı: İlk taksit hesaplara yatırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki madenlerde çalışan işçilerin Ankara'ya taşıdıkları 17 günlük direnişi, alacaklarının ilk taksitinin hesaplara yatırılmasıyla sona erdi. Bağımsız Maden-İş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemi bitirme kararı alırken, madenciler zafer sloganlarıyla kutlama yaptı.

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Maden ve Eti Maden’de çalışan işçiler, maaş, tazminat ve diğer haklarının ödenmesi talebiyle Ankara’da başlattıkları eylemden sonuç aldı.

İLK TAKSİT HESAPLARA YATIRILDI, EYLEM SONLANDIRILDI

Günlerdir süren mücadelenin ardından işçilerin alacaklarına karşılık yapılacak ödemelerin ilk bölümü hesaplara geçti. Bağımsız Maden-İş Sendikası da ödeme sonrası Ankara’daki eylemi sonlandırdı. Kararın duyurulmasıyla birlikte madenciler, “Zafer direnen emekçinin oldu” sloganlarıyla direnişin kazanımla sonuçlanmasını kutladı.

ÖDEMELER 42 GÜNDE TAMAMLANACAK

İşçilerin tüm alacaklarının tek seferde ödenmesi yerine 42 günlük süreçte dört taksit halinde karşılanması konusunda anlaşmaya varıldı. İlk ödemenin ardından kalan tutarların da belirlenen takvim doğrultusunda işçilere aktarılması bekleniyor.

İşçilerin alacak miktarları ise kişiden kişiye değişiyor. Maaş ve tazminatların yanı sıra kullanılmayan izinler, diğer özlük hakları ve işten ayrılma durumları toplam tutarın farklılaşmasına neden oluyor.

DİRENİŞ POLİS MÜDAHALELERİNE RAĞMEN SÜRDÜ

Alacaklarının ödenmemesi üzerine eyleme başlayan madenciler, direnişlerini Ankara’ya taşıyarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde bekleyişe geçmişti. 17 gün boyunca sürdürülen eylemlerde zaman zaman polis müdahalesiyle karşılaşan işçiler, daha sonra işveren temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından ödeme sürecinin başlatılması konusunda anlaşma sağlandı.

SENDİKADAN TUTUKLU YÖNETİCİLERE VURGU

İlk taksitlerin yatırılmasının ardından sendika adına açıklama yapan Bağımsız Maden-İş Sendikası Avukatı Mürsel Ünder, direnişin sonuçlanmasında tutuklu Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun da payı bulunduğunu söyledi.

İşçilerin uzun süren mücadelesinin ardından ilk ödemenin yapılmasının önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TRT Tabii, Ankara, Enerji, Gündem, Güncel, Maden, Son Dakika

Son Dakika Ankara Maden işçileri 17 gündür sürdürdükleri eylemi sonlandırdı: İlk taksit hesaplara yatırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı
Ali Koç’un oğlundan Lyon’da duygusal sözler: Anlatamıyorum Ali Koç'un oğlundan Lyon'da duygusal sözler: Anlatamıyorum

19:11
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
19:01
Kıskançlık nedeniyle akranını bıçakladı
Kıskançlık nedeniyle akranını bıçakladı
19:00
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
18:55
Bakan Gürlek’ten İdris Naim Şahin’e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor
Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor
18:53
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
17:43
Bülent Arınç’tan dikkat çeken ’Süleymancılar’ çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
17:23
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 20:05:48. #7.13#
SON DAKİKA: Maden işçileri 17 gündür sürdürdükleri eylemi sonlandırdı: İlk taksit hesaplara yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement