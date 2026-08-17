Maden-İş eyleminde gözaltı: Çakır ve Aksu gözaltına alındı - Son Dakika
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Maden-İş eyleminde gözaltı: Çakır ve Aksu gözaltına alındı

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Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madencilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemlerini 24 saat sürdürme kararının ardından polis, eylemin sonlandırılması için ikazda bulundu. Polis ile sendika yöneticileri arasında yapılan müzakerede Başaran Aksu, "Biz buradan ayrılmayacağız. Ta ki işçilerin hesaplarına paralar yatıncaya kadar burada olacağız" dedi. Müzakerenin ardından Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Sendika Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madenciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde 8 gündür sürdürdükleri eylemi bundan sonra 24 saat devam ettireceklerini açıkladı.

POLİS İLE SENDİKA YÖNETİCİLERİ ARASINDA MÜZAKERE

Kararın ardından polis ile sendika yöneticileri arasında eylemin sonlandırılmasına ilişkin müzakere yapıldı.  Polis, eylemin 24 saat sürdürülmesine izin verilmeyeceğini belirterek, "24 saat burayı bir yaşam alanına çevirmeye müsaade edemeyiz. Burası Ankara'nın göbeği, Bakanlığın önü" ifadelerini kullandı.

Maden-İş eyleminde gözaltı: Çakır ve Aksu gözaltına alındı

AKSU: İŞÇİLERİN HESAPLARINA PARALAR YATINCAYA KADAR BURADA OLACAĞIZ

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise polisin ikazına karşı eylemi sonlandırmayacaklarını söyledi. Aksu, şöyle konuştu: "Bizim sendika olarak net bir tavrımız var. Biz buradan ayrılmayacağız. Burada kalacağız. Bu tutumumuzu sürdüreceğiz. Ta ki işçilerin hesaplarına paralar yatıncaya kadar burada olacağız."

Maden-İş eyleminde gözaltı: Çakır ve Aksu gözaltına alındı

MÜDAHALE BAŞLADI, SENDİKA YÖNETİCİLERİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ile sendika yöneticileri arasındaki müzakerenin sonuçsuz kalmasının ardından gözaltı işlemi uygulandı. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Sendika Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Maden-İş eyleminde gözaltı: Çakır ve Aksu gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • muttalip tecir muttalip tecir:
    Maden şirketinin sahibi hangi partiyi destekliyor doğrusu merak ettim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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