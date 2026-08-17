Akdeniz'de Düzensiz Göçmen Kurtarma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akdeniz'de Düzensiz Göçmen Kurtarma

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Libya açıklarındaki uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan teknedeki 50 kişinin kurtarıldığı, yolculuk sırasında hayatını kaybeden 7 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Akdeniz'i geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri kurtaran İtalya merkezli sivil toplum kuruluşu Emergency'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Libya'nın arama-kurtarma (SAR) bölgesindeki uluslararası sularda Somali ve Mısır uyruklu 50 düzensiz göçmenin kurtarıldığı kaydedildi.

Kurtarılanlardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, göçmenlerin bulunduğu tekneden 7 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kurtarılan göçmenler arasında 29 refakatsiz çocuk bulunduğu ifade edildi.

Göçmenler için Bari Limanı tahsis edildi.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da bir şekilde kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası veya Malta oluyor.

Akdeniz'in bu kısmında, göçmenleri kurtarma operasyonlarını genellikle Avrupa devletleri yerine Avrupa merkezli STK'ler yapıyor.

Öte yandan, teknelerin olumsuz deniz ve hava koşulları sebebiyle alabora olması ya da kapasitelerinin çok üzerinde dolu olması dolayısıyla yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerle her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Akdeniz, Göçmen, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdeniz'de Düzensiz Göçmen Kurtarma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu Karadeniz'de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu
Şile’de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp Şile'de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp
Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu
Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı
İran’dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül İran'dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül
Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı

17:50
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
17:48
Alihan Kuriş “Aylık gelirim 380 bin TL” dedi, mal varlığını saya saya bitiremedi
Alihan Kuriş “Aylık gelirim 380 bin TL” dedi, mal varlığını saya saya bitiremedi
17:17
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
16:23
Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı
Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı
15:31
Tarık Mengüç’ün patoloji sonucu belli oldu
Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu
15:10
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 18:14:32. #7.12#
SON DAKİKA: Akdeniz'de Düzensiz Göçmen Kurtarma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.