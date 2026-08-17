Kırıkkale'de Ceset Bulundu: 17 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Ceset Bulundu: 17 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kırıkkale\'de Ceset Bulundu: 17 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Kırıkkale'de kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cesedi bulundu, 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KIRIKKALE'de yaklaşık 12 yıl önce kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun geçen yıl derin dondurucuda parçalanmış cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Antalya'da yaşayan C.C., 16 Mayıs 2025'te, Kırıkkale'deki evinde kirada oturan Meliha V.'yi telefonla aradı. Telefonu açan Meliha V.'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine il dışından Kırıkkale'ye gelen C.Ç., dairenin kapısını çilingire açtırarak içeri girdi. C.Ç., evdeki buzdolabı ve derin dondurucu içinde parçalanmış ceset buldu. C.Ç.'nin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içerisinde derin dondurucuya ve buzdolabının buzluk kısmına yerleştirildiği belirlendi. Evde yapılan aramada, bıçak ve satır ele geçirildi. Ceset, evdeki incelemeden sonra Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesedin, 2014 yılında Ankara'dan Kırıkkale'ye gittikten sonra ortadan kaybolan ve o dönem 40 yaşında olan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi.

Toplanan deliller ve geriye dönük yapılan teknik analizler sonucunda olayla ilgili 17 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon hazırlığı yapıldı. Soruşturma kapsamında 14 Ağustos'ta Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Ceset Bulundu: 17 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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