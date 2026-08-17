Süleymancıların liderine soruşturmadaki 'en ağır' iddia soruldu: İftiradır, hayal ürünüdür

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Kara para aklama", "dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurma" suçlamalarıyla tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kuriş'in ifadesinden dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Alihan Kuriş, savcılıkta kendisine sorulan "mutlak itaat" iddiasına, "iftira ve hayal ürünü" diyerek reddetti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yürütülen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün de destek verdiği soruşturmada, "örgüt yöneticiliği", "nitelikli dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "kara para aklama" suçlamaları yöneltilen Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

"EN AĞIR" İDDİAYA YANIT VERDİ

Kuriş'in savcılıktaki ifadesinden ise dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kuriş'e savcılıkta yöneltilen en ağır iddialardan biri, Rüstem Şahin'in dosyaya giren beyanı oldu.

Şahin'in ifadesinde, Kuriş'in yapının başına geçmesinin ardından ticari kurum ve yurtların yöneticileri başta olmak üzere cemaat mensuplarına “mutlak itaat” konusunda baskı yaptığı ve yakınındaki bir grup isim aracılığıyla yapıyı yönettiği iddia edildi.

Savcılıkta bu iddiaya yanıt veren Alihan Kuriş ise Rüstem Şahin'i tanımadığını söyleyerek, "Bu ifadeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Aleyhime atılmış bir iftiradır, hayal ürünüdür" sözleriyle kendini savundu.