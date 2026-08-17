Emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı - Son Dakika
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Emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı

Emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı
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Emekli Amiral Türker Ertürk, sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli Amiral Türker Ertürk’ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Ertürk, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki konuşmasında yer alan ifadelerinden dolayı emekli amiral Türker Ertürk hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

GÖZALTINA ALINDI

Emekli Amiral Türker Ertürk, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

NE DEMİŞTİ?

Türker Ertürk söz konusu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bakın artık iktidar değişecek; ama acılı ama acısız. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Onun için Yüksek Seçim Kurulu’nun vicdanlarına ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkecek.”

Emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı

TÜRKER ERTÜRK KİMDİR?

1957 yılında Trabzon'da doğan Ertürk, ilköğrenimini İstanbul'da, orta öğrenimini ise Ankara ve Trabzon'da tamamladı.

1971'de Heybeliada'da bulunan Deniz Lisesine başladı. Lise ve müteakiben o zaman yine Heybeliada'da bulunan Deniz Harp Okulu mezuniyetinin ardından, 1979 yılında subay olarak donanma saflarına katılan Türker Ertürk, 15 sene gemilerde çalıştı. Binbaşı rütbesinde Deniz Kuvvetleri Milli Plan Subaylığı, Yarbay rütbesinde Donanma Komutanlığı Eğitim ve Tatbikat Kısım Amirliği, Albay rütbesinde ise Deniz Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanlığı görevlerini yapmıştır.

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Son Dakika Emekli Emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ahmet demir ahmet demir:
    dikin sökülmüş paçası 4 0 Yanıtla
  • Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Muradına ermiş sonunda... 3 0 Yanıtla
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