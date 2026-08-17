Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News muhabiri Trey Yingst’e verdiği mülakatta Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ve bölge politikalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, Umman’ın ABD’nin Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerine müdahale etmesi durumunda nasıl bir adım atılacağı sorusuna, "Umman önümüze çıkarsa, onları fena halde bombalarız." yanıtını verdi.

"DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSUYLA GİZLİ İLETİŞİM KANALLARIMIZ VAR"

İran ile devam eden gerilimi değerlendiren Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilileriyle gizli iletişim kanallarının bulunduğunu aktardı. Tahran yönetiminin "teslim olması gerektiğini" vurgulayan Trump, süreçle ilgili "Acelem yok." ifadesini kullandı. ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının ciddi bir "ekonomik baskı" yarattığını savunan Trump, İran'ın bu süreçte "blöf yaptığını" öne sürdü.

Mühimmat stoklarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, İran'da ABD'ye ait mühimmatın yalnızca "küçük bir kısmının" kullanıldığını, ellerinde halen orta seviyede çok sayıda silah bulunduğunu ifade etti. Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ı da eleştirerek gelişmiş sistemlerin Ukrayna'ya verildiğini dile getirdi.

İSRAİL SEÇİMLERİ VE HAMAS AÇIKLAMASI

İsrail'de ekim ayında düzenlenecek seçimlere ilişkin konuşan Trump, "Benim İsrail seçimlerinin dışında kalmam en uygunu olur ancak birini destekleyebilirim." dedi. Hamas ile farklı kanallardan iletişim kurduklarını belirten Trump, Hamas'ın "silah bırakacağını" iddia ederek İsrail'in "Gazze'ye saldırı düzenlememesi gerektiğini" belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA MÜZAKERELER NEDEN TIKANDI?

İran ile ABD arasında 14 Haziran'da Pakistan’ın arabuluculuğunda varılan mutabakat kapsamında; ABD'nin dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması, buna karşılık İran'ın da Hürmüz Boğazı'nı açarak 60 gün boyunca geçişlerden ücret almaması kararlaştırılmıştı.

Ancak mutabakatın ardından ABD'nin dondurulan varlıkları serbest bırakmayıp Umman kara sularından geçen alternatif bir rota belirlemesi gerilimi tırmandırdı. Bu adımı anlaşmanın ihlali olarak nitelendiren İran, boğazdan geçişleri kısıtlayarak izinsiz geçiş yapmaya çalışan bazı gemileri vurdu. 8 Temmuz'da Hürmüz Boğazı çevresinde başlayan ve iki hafta süren şiddetli çatışmaların ardından İran, güvenli geçiş koridorları belirlenmesi amacıyla Umman ile yeniden görüşmelere başladı.