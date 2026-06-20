Ronaldinho futbola geri dönüyor! Eski Başakşehirli yıldızla takım arkadaşı olacak

Dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Ronaldinho'nun yeniden sahalara dönmeye hazırlandığı iddia edildi. Brezilyalı efsane, aktif futbol kariyerini 2015 yılında Fluminense formasıyla noktalamıştı. Aradan geçen 11 yılın ardından Ronaldinho'nun yeniden profesyonel futbol oynamaya karar verdiği öne sürüldü.

İTALYA'DA YENİ MACERA

La Gazzetta dello Sport ve Sky Sports'ta yer alan haberlere göre Ronaldinho, İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna ile anlaşmaya vardı. 46 yaşındaki futbol adamının kulüpte sadece oyuncu olarak değil, aynı zamanda hissedar olarak da yer alacağı belirtildi.

KULÜBÜN YÜZÜ OLACAK

2024 yılından bu yana Ravenna'nın sahibi olan Ignazio Cipriani'nin Ronaldinho transferi için büyük heyecan duyduğu ifade edildi. İtalyan kulübünün, Brezilyalı yıldızı yalnızca saha içindeki katkısı için değil, kulübün uluslararası tanıtımında da önemli bir figür olarak değerlendirmeyi planladığı aktarıldı.

ESKİ BAŞAKŞEHİRLİ İLE AYNI TAKIMDA

Ronaldinho'nun transferinin gerçekleşmesi halinde takımda tanıdık bir isimle buluşacağı belirtildi. Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen Stefano Okaka, halen Ravenna kadrosunda yer alıyor. Böylece iki tecrübeli futbolcu aynı takımın formasını giyecek.

TANITIM MIAMI'DE YAPILACAK

Haberde, Ronaldinho'nun resmi tanıtımının 23 Haziran'da Miami'de yapılmasının beklendiği ifade edildi. Brezilyalı yıldızın temmuz ayında takımın kampına katılması, Ravenna'nın yeni sezon kadro tanıtımının ise ağustos ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.