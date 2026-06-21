İspanya, ilk maçın acısını Suudi Arabistan'dan çıkardı - Son Dakika
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İspanya, ilk maçın acısını Suudi Arabistan'dan çıkardı

İspanya, ilk maçın acısını Suudi Arabistan\'dan çıkardı
21.06.2026 20:58
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalan İspanya, ikinci hafta maçında Suudi Arabistan'ı 4-0 yendi.

FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu ikinci hafta maçında İspanya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Atlanta Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanya, 4-0 kazandı.

İSPANYA ÇOK RAHAT

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Lamine Yamal, 21 ve 24. dakikada Mikel Oyarzabal ve 49. dakikada Hasan et-Timbukti'den (K.K) geldi. Ferran Torres'in 90+2'de attığı gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. 

İspanya, ilk maçın acısını Suudi Arabistan'dan çıkardı

İLK GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ

İlk maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalan İspanya, bu sonuçla birlikte puanını 4'e yükseltti. Suudi Arabistan ise 1 puanda kaldı. Grubun son hafta maçında İspanya, Uruguay ile karşılaşacak. Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları ile mücadele edecek. 

Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Dünya Kupası, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası İspanya, ilk maçın acısını Suudi Arabistan'dan çıkardı - Son Dakika

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