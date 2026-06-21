106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak iddiası

21.06.2026 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Sinan Burhan, CHP içindeki kriz derinleşirken siyaset gündemini sarsacak bir iddiayı paylaştı: Özgür Özel ve ekibine yakın 106 milletvekilinin "Yürüyüş" adlı bir WhatsApp grubu kurduğunu ve 14 Temmuz'a kadar topluca istifa ederek yeni kurulan partiye katılacağını öne sürdü.

CHP içinde bir süredir devam eden liderlik krizi ve kurultay tartışmaları, çarpıcı bir iddiayla yeni bir boyuta taşındı.

Gazeteci Sinan Burhan, parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu’na muhalif olan kanadın ipleri koparma noktasına getirdiğini ve büyük çaplı bir istifa dalgasının kapıda olduğunu ileri sürdü.

“106 MİLLETVEKİLİ CHP’DEN İSTİFA EDECEK”

Burhan, parti içindeki bölünmenin somut bir takvime bağlandığını belirterek, “Temmuz ayının 14’üne kadar CHP’de, sayın Özgür Özel ve ekibine yakın 106 milletvekili istifa edip yeni partiye katılacak.” dedi.

Özgür Özel liderliğinde kurulacağı iddia edilen yeni partinin genel merkez binasının yerinin bile belirlendiği konuşulurken, bu hamlenin Meclis'teki aritmetiği ve ana muhalefet dengelerini baştan aşağı değiştirebileceği belirtiliyor.

"YÜRÜYÜŞ" İSİMLİ WHATSAPP GRUBU

Burhan, aldığı bu çarpıcı bilginin kaynağını ve parti içindeki örgütlenme ağını ise şu sözlerle anlattı: "İstifa hazırlığında olduğu iddia edilen milletvekillerinin kendi aralarında "Yürüyüş Grubu" adını verdikleri gizli bir WhatsApp grubu bulunuyor. Bu grupta yer alan 106 milletvekili, partideki gelişmeleri, yeni parti sürecini ve atılacak adımları günlük olarak bu hat üzerinden koordine ediyor."

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI İPLERİ KOPARDI

Sinan Burhan’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, bu milletvekillerinin aslında ilk hedefi parti içinde kalarak bir olağanüstü kurultay süreci başlatmaktı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı son televizyon yayınında kurultay çağrılarına kapıları kapatması ve net bir değişim sinyali vermemesi bardakları taşırdı.

Değişim umutlarının tamamen tükendiğini düşüren 106 milletvekilinin, Temmuz ayı ortasına kadar CHP ile yollarını resmen ayırarak yeni siyasi oluşumun çatısı altında birleşmeye kesin gözüyle baktığı ifade ediliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Özgür Özel, Politika, Siyaset, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika CHP 106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı En son bayılınca sınava giremedi YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı! En son bayılınca sınava giremedi
Montella veda konuşması yaptı mı Kerem Aktürkoğlu yanıtladı Montella veda konuşması yaptı mı? Kerem Aktürkoğlu yanıtladı
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
Erhan Karaal’ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül’e veto, Yavaş’a açık kapı Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
İkamet izin belgesinde uzun dönem yazmayan Rus öğrenci sınava alınmadı İkamet izin belgesinde uzun dönem yazmayan Rus öğrenci sınava alınmadı
Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü A Milli Takım’dan 2 futbolcunun ismini verdi Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! A Milli Takım'dan 2 futbolcunun ismini verdi
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’den “İki dekanı görevden aldı“ iddialarına yanıt Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'den "İki dekanı görevden aldı" iddialarına yanıt

21:46
Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş’a kararını iletti: Beni bekleyin
Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş'a kararını iletti: Beni bekleyin
21:36
Osimhen’e dev talip Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor
Osimhen'e dev talip! Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor
21:07
Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim
Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim
21:03
Ayvalık’ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı
Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı
20:58
İspanya, ilk maçın acısını Suudi Arabistan’dan çıkardı
İspanya, ilk maçın acısını Suudi Arabistan'dan çıkardı
19:47
İran heyeti, Trump’ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
19:21
Çakarlı araçla yakalanan genç, “Abim ağır ceza hakimi“ dedi ama cezadan kaçamadı
Çakarlı araçla yakalanan genç, "Abim ağır ceza hakimi" dedi ama cezadan kaçamadı
16:17
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
11:20
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu
Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
18:26
Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi
Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 22:32:31. #.0.5#
SON DAKİKA: 106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.