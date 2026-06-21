106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak iddiası

CHP içinde bir süredir devam eden liderlik krizi ve kurultay tartışmaları, çarpıcı bir iddiayla yeni bir boyuta taşındı.

Gazeteci Sinan Burhan, parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu’na muhalif olan kanadın ipleri koparma noktasına getirdiğini ve büyük çaplı bir istifa dalgasının kapıda olduğunu ileri sürdü.

“106 MİLLETVEKİLİ CHP’DEN İSTİFA EDECEK”

Burhan, parti içindeki bölünmenin somut bir takvime bağlandığını belirterek, “Temmuz ayının 14’üne kadar CHP’de, sayın Özgür Özel ve ekibine yakın 106 milletvekili istifa edip yeni partiye katılacak.” dedi.

Özgür Özel liderliğinde kurulacağı iddia edilen yeni partinin genel merkez binasının yerinin bile belirlendiği konuşulurken, bu hamlenin Meclis'teki aritmetiği ve ana muhalefet dengelerini baştan aşağı değiştirebileceği belirtiliyor.

"YÜRÜYÜŞ" İSİMLİ WHATSAPP GRUBU

Burhan, aldığı bu çarpıcı bilginin kaynağını ve parti içindeki örgütlenme ağını ise şu sözlerle anlattı: "İstifa hazırlığında olduğu iddia edilen milletvekillerinin kendi aralarında "Yürüyüş Grubu" adını verdikleri gizli bir WhatsApp grubu bulunuyor. Bu grupta yer alan 106 milletvekili, partideki gelişmeleri, yeni parti sürecini ve atılacak adımları günlük olarak bu hat üzerinden koordine ediyor."

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI İPLERİ KOPARDI

Sinan Burhan’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, bu milletvekillerinin aslında ilk hedefi parti içinde kalarak bir olağanüstü kurultay süreci başlatmaktı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı son televizyon yayınında kurultay çağrılarına kapıları kapatması ve net bir değişim sinyali vermemesi bardakları taşırdı.

Değişim umutlarının tamamen tükendiğini düşüren 106 milletvekilinin, Temmuz ayı ortasına kadar CHP ile yollarını resmen ayırarak yeni siyasi oluşumun çatısı altında birleşmeye kesin gözüyle baktığı ifade ediliyor.