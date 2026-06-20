Şırnak'ta Köpek Saldırısı: 3 Kadın Yaralandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Köpek Saldırısı: 3 Kadın Yaralandı

Şırnak\'ta Köpek Saldırısı: 3 Kadın Yaralandı
20.06.2026 11:12
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Silopi'de başıboş köpeklerin saldırısında 3 kadın yaralandı, vatandaşlar yetkililere çağrıda bulundu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 3 kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Silopi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında hayvanlarını çobana teslim ettikten sonra evlerine dönen kadınlar, kapılarının önünde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yaşları 50 ile 57 arasında değişen 3 kadın el, kol ve baş bölgelerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan yaralı kadınlar, Silopi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vatandaşlar, ilçede uzun süredir başıboş köpek sorununun yaşandığını belirterek, yetkililere çağrıda bulundu. Daha önce de birçok kez konuyla ilgili uyarılar yapıldığını ifade eden mahalle sakinleri, ilçe genelinde sokaklarda ve mahalle aralarında başıboş köpeklerin dolaşmaya devam ettiğini söylediler. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta Köpek Saldırısı: 3 Kadın Yaralandı - Son Dakika

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