Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'den "İki dekanı görevden aldı" iddialarına yanıt - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'den "İki dekanı görevden aldı" iddialarına yanıt

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir\'den "İki dekanı görevden aldı" iddialarına yanıt
20.06.2026 14:11
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Düzce Üniversitesi'nde iki dekanın görevden alındığı yönündeki iddialara rektörlük ve dekanlardan yalanlama geldi. Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, görevden alma yetkisinin YÖK'te olduğunu belirtirken; dekanlar Prof. Dr. Oğuz Kara ve Prof. Dr. Recai Aydın ortak bir açıklama yayınlayarak üniversitenin yıpratılmasını önlemek adına kendi istekleriyle istifa ettiklerini duyurdu.

CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz'u ziyaret eden ve ziyaret sırasında tutuklu Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında kullandıkları ifadeler nedeniyle görevden alındıkları öne sürülen iki dekanla ilgili tartışmalar sürüyor.  Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, kamuoyunda yer alan iddialara ilişkin açıklama yaparak dekanların görevden alınmadıklarını, kendi istekleriyle istifa ettiklerini açıkladı.

İDDİALAR SONRASI PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Kara ve Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recai Aydın’ın, CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz’u ziyareti ve bu sırada tutuklu bulunan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında kurdukları diyaloglar kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Görüntülerin ardından dekanların görevden uzaklaştırıldığı iddiaları üzerine hem rektörlükten hem de dekanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'den
Dekanların ziyaretinden bir kare... 

REKTÖR SÖZBİR: KENDİLERİ İSTİFA ETTİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, kamuoyunda dolaşan "görevden alma" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Dekanların üniversite yönetimi tarafından görevden alınmasının hukuken mümkün olmadığını vurgulayan Sözbir, bu tür atama ve görevden uzaklaştırma süreçlerinin tamamen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkisinde ve uhdesinde yürütüldüğünü söyledi. Akademisyenlerin sivil toplum kuruluşları ve siyasi yapılarla zaman zaman bir araya gelmesini olağan karşıladıklarını ifade eden Rektör Sözbir, ancak söz konusu ziyaret sonrasında gelişen diyalogların ve durumun kamuoyuna yansıma biçiminin üniversite yönetimi tarafından “uygun bulunmadığını” da sözlerine ekledi.

DEKANLARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Görevlerinden ayrılan Prof. Dr. Oğuz Kara ve Prof. Dr. Recai Aydın, yayınladıkları yazılı ortak deklarasyonla (sdlfsşdfşsdfsdsdsss.jpg) iddialara yanıt verdi ve istifa dilekçelerini Rektörlük makamına sunduklarını doğruladı. Ziyaretin amacının Akçakoca’da düzenlenecek eğitim ve sempozyum faaliyetleri için "paydaş görüşü" almak olduğunu belirten dekanlar, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Bilgimiz dışında alınan video kaydının bir bölümünde, Akçakoca Belediye Başkanı’nın görevde olduğu süre zarfınca fakültelerimize gösterdiği destekten dolayı teşekkür edilmiş ve yargılama sürecinin kendisi ve ilçemiz açısından doğru bir şekilde neticelenmesi için temennide bulunulmuştur. İlçe başkanlığını ziyaretimizin amacından saptırılarak, yargı süreci devam eden bir vakaya siyasi bir destek süreci gibi yansıtılmasından üzüntü duyuyoruz."

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'den

"ÜNİVERSİTENİN YIPRATILMASINI ÖNLEMEK İÇİN..."

Sürecin manipüle edilerek hem fakültelerin hem de Düzce Üniversitesi’nin kurumsal kimliğine zarar vermesinden endişe duyduklarını belirten Prof. Dr. Kara ve Prof. Dr. Aydın, bu doğrultuda kendi istekleriyle görevlerinden affını talep ettiklerini belirttiler. Eski dekanlar, aldıkları bu kararın Düzce Üniversitesi’nin yıpratılmasını önlemek amacıyla atılmış "sorumlu ve etik bir duruşun gereği" olduğunu vurgulayarak görev süreleri boyunca kendilerine destek olan mesai arkadaşlarına ve Akçakoca halkına teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi, Güncel, Rektör, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'den 'İki dekanı görevden aldı' iddialarına yanıt - Son Dakika

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