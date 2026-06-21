Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı - Son Dakika
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Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı

21.06.2026 21:03
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Yaz sezonunun açılmasıyla turistik bölgelerdeki fahiş fiyat tartışmaları yeniden alevlendi. Balıkesir'in gözde tatil merkezi Ayvalık'taki bir restoranda yemek yiyen aileye kesilen 8 bin 890 TL'lik hesap, sosyal medyada infial yarattı. Paylaşılan adisyonda tek bir porsiyon kalamara 1.450 TL, mezelerin adedine 425 TL yazılırken; en temel ihtiyaç olan bir şişe suyun fiyatının 150 TL olarak yansıtılması, vatandaşların "bu kadarına da pes" diyerek isyan etmesine neden oldu.

Yaz sezonunun tam anlamıyla başlamasıyla birlikte, turistik bölgelerdeki fahiş fiyat ve "adisyon şoku" tartışmaları yeniden alevlendi. Balıkesir'in gözde turizm merkezi Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aileye kesilen 8 bin 890 TL'lik hesap, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medya hesabından paylaşılan adisyon, dışarıda yemek yemenin maliyetinin ulaştığı ürkütücü boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

18 Haziran 2026 tarihli adisyonda yer alan fiyatlar görenleri hayrete düşürdü. Özellikle temel tüketim ürünleri ve deniz mahsullerine yazılan rakamlar sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. 

SUYA 150, KALAMARA 1450 TL YAZDILAR 

Yemek sonrası masaya gelen hesap dökümündeki rakamlar, adeta cep yakan cinstendi. Adisyonda en dikkat çeken kalem, tek bir porsiyonuna tam 1.450,10 TL yazılan kalamar oldu. 

Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı

Bunun yanı sıra masadaki havuç tarator, fava ve şakşuka gibi başlangıç mezelerinin her birine 415 ila 450 lira arasında değişen fiyatlar yazılırken, mezelerin porsiyon fiyatı ortalama 425 TL'yi buldu. 

Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı

Sosyal medyada en çok tepki çeken detay ise en temel ihtiyaç olan su oldu; işletmenin adisyondaki tek bir şişe su için 150 TL ücret yansıttığı ve toplamda 3 su için 450 TL aldığı görüldü.

Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ: YERLİ TURİSTİ KÜSTÜRÜYORSUNUZ 

Paylaşımın kısa sürede binlerce etkileşim almasının ardından vatandaşlar turistik mekanlardaki denetimsizlikten dert yandı. Birçok kullanıcı, "Bir şişe suya 150 TL yazılması ticaret değil fırsatçılıktır" diyerek duruma tepki gösterirken, bu tarz fiyat politikalarının yerli turisti yurt dışındaki alternatiflere yönlendirdiği yorumları yapıldı. Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimlerin bölgedeki fahiş fiyat denetimlerini sıklaştırması isteniyor.

Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı

Yerel Haberler, Yemek Tarifi, Balıkesir, Ayvalık, turist, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Ayvalık Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Eren Atabey Eren Atabey:
    kardeşim sanki menüye bakıp sipariş vermemiş gibi şov yapmayın ya tamam fiyatlar fahiş ama sizde işin şov kısmındasınız menüde suyun 150 tl olduğu yazıyor baktın yemeden kalk git 3 0 Yanıtla
  • akil çelik akil çelik:
    Bu sahil kenaridaki belediyelerin görevleri neler hicmi denetleme yok Bir yıl kimse gitmesin bakalım ne olacak 2 0 Yanıtla
  • Burak üstün Burak üstün:
    restaurantların ismini ifşa edin kimse gitmesin 1 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Arkadaşın dünyadan haberi yok. Sevgili bakanlığımız kuver, meze ve hizmet bedelini menüden çıkartırsa bu tablo ortaya çıkar. Bir daha öyle bir mekanda yemek yemez bu kardeş. 1 0 Yanıtla
  • side meister optik semih side meister optik semih:
    Normal fiyat 3 aylık sezonu olan yer türkiyre enflasyon var kardesşim grlmeyin yimeyin 1 0 Yanıtla
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