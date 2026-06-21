Archie Brown'a 16 milyonluk teklif! Aziz Yıldırım düşünmeden yanıtladı - Son Dakika
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Archie Brown'a 16 milyonluk teklif! Aziz Yıldırım düşünmeden yanıtladı

Archie Brown\'a 16 milyonluk teklif! Aziz Yıldırım düşünmeden yanıtladı
21.06.2026 22:52
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Archie Brown'a 16 milyon Euro'luk teklif yapıldı. Aziz Yıldırım ve ekibinin gelen teklifi reddettiği belirtildi.

Fenerbahçe’de performansıyla göz dolduran yıldız oyuncu Archie Brown için İngiliz kulüplerinin çılgın bir teklifle kapıyı çaldığı ortaya çıktı.

16 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Sarı-lacivertliler sezon başında kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu Archie Brown için İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan 16 milyon Euro'luk bir teklif aldı. 

Archie Brown'a 16 milyonluk teklif! <a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a> düşünmeden yanıtladı

DÜŞÜNÜLMEDEN REDDEDİLDİ

Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin bu teklifi yetersiz bularak hiç düşünmeden reddettiği, kulübün oyuncu için daha yüksek bir teklif beklediği aktarıldı.

Archie Brown'a 16 milyonluk teklif! Aziz Yıldırım düşünmeden yanıtladı

OOSTERWOLDE'DEN 25 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ

Sarı-lacivertli kurmaylar, Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'ye gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı. Bu doğrultuda yıldız ismin satışından en az 25 milyon euro bonservis geliri bekleniyor.

Archie Brown'a 16 milyonluk teklif! Aziz Yıldırım düşünmeden yanıtladı

Nottingham Forest, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Archie Brown'a 16 milyonluk teklif! Aziz Yıldırım düşünmeden yanıtladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Archie Brown'a 16 milyonluk teklif! Aziz Yıldırım düşünmeden yanıtladı - Son Dakika
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