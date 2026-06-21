Dilekçe Komisyonuna İlgilidir Talepler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dilekçe Komisyonuna İlgilidir Talepler

21.06.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen başvurularda dikkat çekici talepler ve yasal düzenlemeler var.

TBMM Dilekçe Komisyonuna gelen başvurular arasında bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi, 20 yaşına gelen kadınlara zorunlu askerlik görevi getirilmesi, sahiplenilen kedi ve köpekler için belediyelerce hayvan sahipliği vergisi alınması ve heykel yapılmasının yasaklanmasına ilişkin talepler dikkati çekti.

AA muhabirinin, vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonunun Mayıs Ayı Faaliyet Raporundan derlediği bilgilere göre, Komisyona geçen ay 1076 başvuru gerçekleştirildi.

Dilekçelerden 163'ü kadınlardan gelirken, en çok "komisyona yapılan başvuru işlemleri, çalışma ve sosyal güvenlik alanı ile adalete" ilişkin konularda başvuru yapıldı.

Komisyona en çok başvuru yapan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Dilekçe Komisyonuna başvuran bir kişi, evlilik sürecinde ekonomik ve sosyal yük oluşturduğu gerekçesiyle düğün, nişan ve benzeri törenlerin yasaklanmasını talep etti.

Bazı vatandaşlar da çeşitli konularda yasal düzenleme yapılması için Komisyona dilekçe yazdı. Başvurular arasında, ev hanımlarına SGK prim desteği verilmesi, çocukların hastalık sürecinde ebeveyn refakatinin yasal güvence altına alınması ve çocuk adına düzenlenen sağlık raporlarının ebeveyn için de geçerli sayılması, uzun süre boş tutulan konutlara yönelik "boş konut vergisi" alınması, mevcut konutların kiralama ve dönüşümlerinin teşvik edilmesi ile heykel yapılmasının yasaklanmasına ilişkin yasal düzenleme talepleri yer aldı.

Dilekçe Komisyona gelen dikkat çeken taleplerden bazıları şöyle:

"Sigara ve alkol kullananların sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmaması, 25 yıldan fazla evli ve en az üç çocuklu ailelere ÖTV'siz araç alım hakkı tanınması, her vatandaşa ücretsiz internet kotası verilmesi, hafta sonu tatillerinin kamu görevlilerinin yıllık izinlerinden sayılmaması, bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi, ev haczi gibi uygulamaların kaldırılması, 20 yaşına gelen kadınlara zorunlu askerlik getirilmesi, sahiplenilen kedi ve köpekler için belediyeler eliyle tahsil edilecek yıllık bir hayvan sahipliği vergisi alınması, cinsiyet değişikliğinin kesin olarak yasaklanması ve değiştirenlerin Türk vatandaşlığından çıkartılması, 5 ve daha fazla çocuklu aileler için vergi muafiyetleri getirilmesi."

Komisyon, vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulması ve taleplerinin karşılanmasında da aktif rol üstleniyor.

"Dilekçeler, bizlere önemli bir veri kaynağı oluşturmuştur"

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, halkın dile getirdiği her sesin, demokrasiye güç veren bir katkı olduğu bilinciyle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Dilekçe hakkının, yalnızca bireysel bir başvuru yolu değil, vatandaşların yönetime katılımının ve toplumsal beklentilerin Meclis'e taşınmasının en etkili araçlarından biri olduğunu vurgulayan Karamık, "Bu dönemde Komisyonumuza ulaşan dilekçeler, toplumun farklı kesimlerinden gelen sorunları ve beklentileri yansıtarak bizlere önemli bir veri kaynağı oluşturmuştur. Vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarından kamu hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede dile getirdiği talepler, çözüm süreçlerimize ışık tutmuş, demokratik katılımı daha da güçlendirme yönündeki kararlılığımızı pekiştirmiştir." ifadesini kullandı.

Dijitalleşmenin sunduğu imkanlar doğrultusunda, e-Devlet üzerinden yapılan başvuruların artmasının, dilekçe hakkının erişilebilirliğini ve etkinliğini önemli ölçüde artırdığını dile getiren Karamık, Dilekçe Komisyonunun bu dönüşüme öncülük eden çalışmalarıyla e-demokrasi anlayışının gelişimine katkı sağladığını ve vatandaşların yönetime doğrudan katılımını teşvik ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilekçe Komisyonuna İlgilidir Talepler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede
Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki ’Genel Başkan’ polemiği yayına damga vurdu Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha muradına erdi Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi
Fas, İskoçya karşısında tek golle galip Fas, İskoçya karşısında tek golle galip
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor

11:16
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
10:37
94 gündür aranan Aysel Yıldırım’dan kahreden haber “Gel gömü var“ diye çağırmış
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış
09:58
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
09:42
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay’dan kötü haber
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber
08:47
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
07:43
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre’ye ulaştı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 11:42:52. #7.13#
SON DAKİKA: Dilekçe Komisyonuna İlgilidir Talepler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.