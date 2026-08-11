UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı - Son Dakika
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UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan UltrAslan lideri Sebahattin Şirin jakkında, “ev hapsi” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Şirin, savcılık ifadesinde evinde ele geçirilen 65 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasının birikim ve düğün takılarından oluştuğunu savunurken, hastaneye sevki sırasında attığı “Öcalan” sloganını ise Terörsüz Türkiye sürecine destek amacıyla söylediğini öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan "UltrAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

“EV HAPSİ” KARARI

Sağlık kontrolünden geçirilen Şirin, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheli Şirin, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "ruhsatsız silah ve mermi bulundurma" suçları ile 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un "sosyal medyadaki beyanları ile müsabaka düzeninin bozulması" ve "müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi"ni düzenleyen maddeleri kapsamında "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: EVDE FARKLI YERLERE SAKLADIĞI 65 MİLYON TL’Yİ “TAKI” DİYEREK AÇIKLADI

Öte yandan Şirin'in savcılık ifadesinin ayrıntılarına da ulaşıldı. Soruşturma kapsamında Şirin'in adresinde arama gerçekleştirildi. Aramada 796 bin 400 lira ile birlikte 82 bin 953 dolar, 18 bin 820 sterlin ve 918 bin 595 Euro bulundu. Evde ayrıca yaklaşık 12 milyon 477 bin lira değerinde ziynet eşyası tespit edildi.

Paraların evin çeşitli bölümlerinde bulunması üzerine Şirin, nakit para bulundurmayı tercih ettiğini ve bankalarda para tutmadığını belirtti. Evdeki paraların uzun yıllar içerisinde yaptığı birikimlerden ve yaklaşık 8 ay önce evlenen oğlunun düğününde takılan paralardan oluştuğunu ileri sürdü.

Ziynet eşyaları için de benzer bir açıklama yapan Şirin, bunların aile içerisinde geçmiş yıllardan kalan birikimler ile düğünlerde takılan takılar olduğunu söyledi.

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı

KENDİSİ VE OĞLUNUN HESAPLARINDAKİ 51 MİLYON TL’LİK İŞLEM HACMİ

Soruşturma dosyasındaki MASAK raporunda Muzaffer Şirin ve oğlu İbrahim Şamil Şirin'in banka hesaplarında yaklaşık 51 milyon TL'lik hareketlilik tespit edildiği belirtildi. Şirin bu para trafiğinin ticari faaliyetlerinden kaynaklandığını savundu.

Muzaffer Şirin, oğlunun şoförlük yaptığını ve cep telefonu alım satımıyla da uğraştığını söyledi. Buna karşın oğlunun elde ettiği gelirin miktarı konusunda bilgisinin bulunmadığını belirten Şirin, banka hesaplarındaki işlemlerle kendisinin bağlantısı olmadığını ileri sürdü.

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı

RUHSATSIZ SİLAHIN KAYNAĞINI DA ANLATTI

Aramada ruhsatsız tabanca ve mermilerin yanı sıra 4 balistik yelek bulundu. Şirin, tabancayı yaklaşık 5-6 ay önce Trabzon'un Of ilçesinde, Gürcistan vatandaşı olduğunu düşündüğü bir sezonluk işçiden 45 bin lira karşılığında aldığını söyledi. Silahı, tribünlerde uyuşturucuyla mücadele ettiği için tehdit aldığını ve kendisini korumak amacıyla satın aldığını öne sürdü.

Balistik yeleklerden birini Zeytinburnu'ndan satın aldığını, bir diğerini ise "Hakan" isimli tanıdığının verdiğini belirten Şirin, kalan iki yeleğin evine nasıl geldiğini bilmediğini söyledi.

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı

BAKAN GÜRLEK'İN ADININ GEÇTİĞİ PAYLAŞIMINI KABUL ETTİ

Şirin, sosyal medya hesabından 8 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.56'da yaptığı paylaşımın kendisine ait olduğunu da kabul etti.

Paylaşımında devlet içerisindeki bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacağı yönündeki iddialara ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in adının bu söylemlerde geçirilmesine değinen Şirin, söz konusu iddialara kendisinin itibar etmediğini savundu.

Şirin, amacının Bakan Gürlek'i hedef almak olmadığını, sosyal medyada gördüğü paylaşımlara dikkat çekerek bir nevi ihbarda bulunmak ve Bakanlığı bilgilendirmek olduğunu öne sürdü. Adalet Bakanının faili meçhul olaylara yönelik çalışmalarını desteklediğini de ifade etti.

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı

ÖCALAN SLOGANINA "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SAVUNMASI

Şirin'in hastaneye götürüldüğü sırada "Sayın Öcalan'a özgürlük" şeklinde slogan attığı görüntüler de dosyada yer aldı. Şirin, bu ifadeleri kullandığını kabul etti ancak sözlerinin "Terörsüz Türkiye" sürecine ve Türkiye'nin birlik ve beraberliğine destek amacı taşıdığını savundu.

Operasyonun arkasında Mossad'ın bulunduğunu da iddia eden Şirin, Filistin'e verdiği destek nedeniyle hedef alındığını ve FETÖ'nün hedef listesinde bulunduğunu öne sürdü. Bu iddialarına ilişkin dosyada somut bir belge bulunmadığı belirtildi.

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı

3 TELEFONDAN İKİSİNE “BİLMİYORUM” DEDİ, ŞİFRESİNİ VERMEDİ

Aramada ele geçirilen üç cep telefonu da savcılık sorgusunun dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

Şirin, telefonlardan yalnızca birinin kendisine ait olduğunu belirterek, içerisinde ailesine ait bilgi ve belgeler bulunduğu gerekçesiyle telefonunun şifresini paylaşmak istemediğini söyledi. Telefonun içerisinde suç unsuru bulunmadığını savundu.

Diğer iki telefon hakkında bilgisi olmadığını söyleyen Şirin, evde ele geçirilen bir flaş belleğin içeriğine ilişkin de herhangi bir bilgi sahibi olmadığını öne sürdü.

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı

KARABORSA BİLET SUÇLAMASINI KABUL ETMEDİ

Soruşturma kapsamında yöneltilen karaborsa bilet ve uyuşturucu suçlamalarını da reddeden Şirin, Galatasaray taraftar grubu üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiasını kabul etmedi.

Şirin, kulüp tarafından taraftarlara bedelsiz bilet dağıtılmadığını, öğrencilere yüzde 50 indirim uygulandığını ve biletlerin değerinin üzerinde satılmadığını savundu.

Avukatları ise dosyada karaborsa bilet satışından elde edilmiş bir geliri gösteren somut delil bulunmadığını belirterek, evde ele geçirilen para ve ziynetlerin suç gelirinden değil, müvekkillerinin geçmişten gelen birikimlerinden oluştuğunu ileri sürdü. Savunma makamı, Şirin'in tahliye edilmesini ve hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı

NE OLMUŞTU?

Başsavcılığın Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında "UltrAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında, 6222 sayılı Kanun'un 14 ve 15. maddelerinde düzenlenen "spor alanlarında yasaklı eylemler ve spor müsabakalarıyla bağlantılı suçlar" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Şirin, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Abdullah Öcalan, Akın Gürlek, Galatasaray, İstanbul, Ev hapsi, Türkiye, Gündem, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ybscyn8vw9 ybscyn8vw9:
    slogan yetti.. 18 0 Yanıtla
  • 5130387 5130387:
    niye zenginlere ev hapdi oluyor hep 18 0 Yanıtla
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    ev hapsi paralarla mı yoksa parasız mı ? 16 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    adamlar chp belediyelerini iceri almakdn baska isi yok 12 1 Yanıtla
  • Enis Çokgür Enis Çokgür:
    bumu 10 0 Yanıtla
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