İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti

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TBMM Genel Kurulunda yapılan ve çerçeve yasanın 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla kabul edildiği tarihi oylama sonrası İYİ Parti cephesinde duygu dolu anlar yaşandı. 29 milletvekilinin tamamıyla yasaya blok halinde "hayır" oyu veren tek parti olan İYİ Parti’de, oturumun kapanmasının ardından vekiller Meclis bahçesinde bir araya geldi. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu; Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ve diğer milletvekillerine sarılarak sergiledikleri duruş için teker teker teşekkür etti.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen tarihi çerçeve yasa düzenlemesi, 31 milletvekilinin katılmadığı oylamada 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla yasalaştı.

29 VEKİLLE BLOK HAYIR DİYEN TEK PARTİ OLDULAR 

Oylamada İYİ Parti grubu dikkat çeken bir duruş sergiledi. Bütün milletvekilleriyle fire vermeden "hayır" oyu kullanan İYİ Parti, çerçeve yasaya grup olarak blok halinde karşı çıkan tek parti oldu. Grubundaki 29 milletvekilinin tamamının ret oyu vermesiyle parti, duruşunu firesiz şekilde sandığa yansıttı.

DERVİŞOĞLU, VEKİLLERE TEK TEK TEŞEKKÜR EDİP SARILDI 

Oylamanın tamamlanması ve oturumun sona ermesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve milletvekilleri Meclis binasından birlikte ayrıldı. 

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti

TBMM bahçesinde derin bir üzüntünün ve duygusal anların hâkim olduğu gecede Genel Başkan Dervişoğlu; Parti Sözcüsü ve Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu başta olmak üzere tüm milletvekillerine teker teker sarılarak teşekkür etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti

KAVUNCU'NUN YÜZÜNDEKİ İFADE KAMERALARA YANSIDI 

Genel Başkan Dervişoğlu ile kucaklaşan Buğra Kavuncu'nun son derece üzgün ve çökmüş yüz ifadesi gecenin en dikkat çeken karesi oldu. Yasa tasarısının geçmesinin yarattığı hüzün ve uzun meclis mesaisinin yorgunluğu hem Dervişoğlu'nun hem de Kavuncu'nun yüzüne yansıdı. 

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti

Buğra Kavuncu, İYİ Parti, Son Dakika

Son Dakika İYİ Parti İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kzk Kzk :
    Bu yasaya Cevheri güvende karşı çıkıyor çok tanıdık geldi değil mi??? 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti - Son Dakika
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