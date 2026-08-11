İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen tarihi çerçeve yasa düzenlemesi, 31 milletvekilinin katılmadığı oylamada 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla yasalaştı.

29 VEKİLLE BLOK HAYIR DİYEN TEK PARTİ OLDULAR

Oylamada İYİ Parti grubu dikkat çeken bir duruş sergiledi. Bütün milletvekilleriyle fire vermeden "hayır" oyu kullanan İYİ Parti, çerçeve yasaya grup olarak blok halinde karşı çıkan tek parti oldu. Grubundaki 29 milletvekilinin tamamının ret oyu vermesiyle parti, duruşunu firesiz şekilde sandığa yansıttı.

DERVİŞOĞLU, VEKİLLERE TEK TEK TEŞEKKÜR EDİP SARILDI

Oylamanın tamamlanması ve oturumun sona ermesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve milletvekilleri Meclis binasından birlikte ayrıldı.

TBMM bahçesinde derin bir üzüntünün ve duygusal anların hâkim olduğu gecede Genel Başkan Dervişoğlu; Parti Sözcüsü ve Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu başta olmak üzere tüm milletvekillerine teker teker sarılarak teşekkür etti.

KAVUNCU'NUN YÜZÜNDEKİ İFADE KAMERALARA YANSIDI

Genel Başkan Dervişoğlu ile kucaklaşan Buğra Kavuncu'nun son derece üzgün ve çökmüş yüz ifadesi gecenin en dikkat çeken karesi oldu. Yasa tasarısının geçmesinin yarattığı hüzün ve uzun meclis mesaisinin yorgunluğu hem Dervişoğlu'nun hem de Kavuncu'nun yüzüne yansıdı.