Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı - Son Dakika
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Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı

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Çerçeve yasaya devlet bekası ve devlet meselesi olarak gördüğü için “evet” diyeceğini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, sürecin başlamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin rolüne vurgu yaptı. Erol, Bahçeli’ye teşekkür ederek, “Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı, kimse cesaret edemezdi, kimse gündeme getiremezdi” dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “Çerçeve Yasa”ya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Kanuna devlet bekası ve devlet meselesi olarak gördüğü için “evet” oyu verdiğini belirten Erol, Bahçeli’ye hitaben, “Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı, kimse cesaret edemezdi, kimse gündeme getiremezdi” ifadelerini kullandı.

Erol, konuşmasında Türkiye’nin AK Parti’nin değil, tüm vatandaşların ortak ülkesi olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının ortak kimlik olduğunu belirten Erol, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Zaza, Çerkez, Laz ve Gürcü vatandaşların farklı kimlik ve değerlere sahip olabileceğini ancak aynı ülkenin yurttaşları olduğunu söyledi.

Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı

“BU ÜLKE AK PARTİ'NİN DEĞİL"

Gürsel Erol, hükümet ile devlet kavramlarının birbirinden ayrılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bu ülke AK Parti’nin değil. AK Parti yalnızca hükümettir; devlet değildir. Hükümetler gelip geçicidir, devlet kalıcıdır.”

Türkiye’nin ortak bir vatan olduğunu ifade eden Erol, farklı etnik köken, inanç ve kültürlere sahip vatandaşların aynı çatı altında bulunduğuna dikkat çekti.

EVET OYU VERDİ 

Erol, söz konusu düzenlemeyi devlet bekası ve devlet meselesi olarak değerlendirdiğini belirterek Genel Kurul’da “evet” oyu kullandığını açıkladı.

CHP'li Erol, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığının ortak kimlik olduğunu belirterek, farklılıkların ülkenin ortak geleceği önünde engel oluşturmaması gerektiğini ifade etti.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR 

Konuşmasının devamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye özel olarak teşekkür eden Erol, Bahçeli’nin söz konusu sürecin başlatılmasındaki rolüne dikkat çekti.

Erol, Bahçeli’ye hitaben şu ifadeleri kullandı:

“Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı, kimse cesaret edemezdi, kimse gündeme getiremezdi.”

Bahçeli’nin sürece yaptığı katkının önemine vurgu yapan Erol, konuşmasını teşekkür ederek sürdürdü.

“Geldiğimiz noktaya verdiğiniz katkı nedeniyle teşekkür ediyorum.”

Erol’un Bahçeli’ye yönelik bu sözleri, CHP sıralarından gelen dikkat çekici açıklamalardan biri olarak öne çıktı.

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Son Dakika CHP Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    durma CHP çık gel gurbanım bu kapı herkese açık CHP de harcama kendini 1 0 Yanıtla
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